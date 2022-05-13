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Posted 13 мая 2022, 07:31

Published 13 мая 2022, 07:31

Modified 12 ноября, 07:45

Updated 12 ноября, 07:45

За зданием мэрии построят бизнес-центр с баром на крыше

13 мая 2022, 07:31
Вместо парковки на Урицкого за зданием мэрии Красноярска собираются построить четырехэтажный бизнес-центр «Тихий».

О деталях проекта рассказал в своем телеграм-канале Антон Шаталов — архитектор компании «Проектдевелопмент», проектирующей здание.

Заказчиком проекта выступила строительная компания «Готика». В компании рассказали «Проспекту Мира», что в здании бизнес-центра разместят разные помещения: рестораны, небольшие офисы, апарт-отель, коворкинг-центр, летняя терраса с озеленением и подземный паркинг. На крыше БЦ планируется разместить бар.

Представители «Готики» сказали, что получили от городских властей разрешение на строительство центра. В ближайшие выходные приступят к расчистке территории, на которой находилась парковка, а с понедельника начнутся работы по строительству.

«ПМ» не удалось оперативно связаться с управлением архитектуры города для уточнения подробностей.

#Руслан Руденко#Общество#Новости
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