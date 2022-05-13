За зданием мэрии построят бизнес-центр с баром на крыше

Posted 13 мая 2022, 07:31
Published 13 мая 2022, 07:31
Modified 12 ноября, 07:45
Updated 12 ноября, 07:45
О деталях проекта рассказал в своем телеграм-канале Антон Шаталов — архитектор компании «Проектдевелопмент», проектирующей здание.
Заказчиком проекта выступила строительная компания «Готика». В компании рассказали «Проспекту Мира», что в здании бизнес-центра разместят разные помещения: рестораны, небольшие офисы, апарт-отель, коворкинг-центр, летняя терраса с озеленением и подземный паркинг. На крыше БЦ планируется разместить бар.
Представители «Готики» сказали, что получили от городских властей разрешение на строительство центра. В ближайшие выходные приступят к расчистке территории, на которой находилась парковка, а с понедельника начнутся работы по строительству.
«ПМ» не удалось оперативно связаться с управлением архитектуры города для уточнения подробностей.