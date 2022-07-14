На Таймыре жители двух поселков живут без воды — при бюджете в 9 миллиардов власти не могут починить насос за 3 миллиона

Разбираемся, почему в нефтедобывающем районе не могут обеспечить водой людей, живущих у Енисея.

Прокуратура Таймырского района подала в суд на администрацию сельского поселения Караул — по мнению ведомства, из-за бездействия властей шесть поселков сельского поселения остались без холодной воды. Жители двух поселков — Караул и Носок — жалуются, что вынуждены ходить за водой на реку с коромыслами из-за того, что администрация района отказалась финансировать водоснабжение. Ранее прокуратура проводила проверку — она показала, что администрация сельского поселения Караул не обеспечила водоснабжение в шести поселках — Караул, Носок, Тухард, Усть-Порт, Байкаловск и Воронцово. Прокуратура внесла представление в администрацию сельского поселения. На представление администрация не среагировала, поэтому прокурор района и подал в суд — хочет обязать поселковые власти обеспечить жителей водой. По информации официального портала правительства Красноярского края, в сельское поселение Караул входят десять населенных пунктов, общая численность населения на начало 2021 года — 3906 человек. Как рассказала корреспондентке «Проспекта Мира» врио главы поселения Наталья Гурина, денег на выполнение требований прокуратуры в поселковой администрации просто нет. Администрация просила средства в администрации Таймырского района, но там отказали. По информации официального портала района, общие бюджетные расходы территории составляют 9,4 млрд рублей. Обычно летом жители поселков пользуются насосами, которые закачивают воду в неиспользуемые два месяца трубы зимнего отопления, а зимой остужают техническую воду из системы. Но один из насосов сломался — и жители Караула и Носка остались без воды, поэтому вынуждены носить ее в ведрах с Енисея. В других поселках, по информации «ПМ», насосы работают. Стоимость ремонта оборудования, по оценкам местной ресурсоснабжающей организации — 3 миллиона рублей. Жительница Караула Галина Леоненко рассказала «ПМ», что глава Таймырского района Евгений Вершинин якобы никогда не общался с жителями лично, а передавал запросы аналитику администрации Константину Судьину. Судьин, в свою очередь, посоветовал жителям «вспомнить прошлое и взяться за коромысло». Константин Судьин в 2015 году был судим за нецелевое расходование бюджетных средств в размере более 26 миллионов рублей. Чиновник тогда занимал пост руководителя департамента инженерного обеспечения заместителя главы Эвенкийского района. Поселковые власти Леоненко не винит — по ее словам, главы сельского поселения так часто меняются, что просто не успевают решить ничего кардинального. Районной же администрации, по мнению жительницы, «все равно на людей» — глава района, по ее словам, не приехал в Караул ни разу за четыре года на посту. Леоненко добавляет, что воду в Караул все-таки привозят — но только в учреждения и для особо нуждающихся, в том числе и для нее: пенсионерка практически не ходячая. Галина Леоненко больше переживает за других жителей — и Караула, и других поселков: «В Носке две тысячи жителей. В сельском поселении столько нефтяников, тут их работники живут. И ни им, ни району — никому ничего не надо». Жители поселков Караул и Носок ранее написали обращение к губернатору Александру Уссу, в котором указали, что любой другой вариант, кроме ремонта насоса, не подходит — организовывать центральное водоснабжение будет в сотни раз дороже, а массовым подвозом воды в сельском поселении никто не занимается. 11 июля «ПМ» ранее запросил комментарий в администрации Таймыра, но ответа пока не получил. Мы также обратились в правительство края, чтобы узнать, получил ли губернатор открытое письмо жителей поселка и какие меры он собирается предпринять.