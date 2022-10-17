Нет воды, тепла и деревьев: рассказываем, что не так с Енисейском

Жители Енисейска рассказывают о проблемах города, и информация об этом все чаще появляется в СМИ. Из недавнего — скандал с питьевой водой и медленное разрушение исторического памятника. «Проспект Мира» рассказывает, на что жалуются жители (спойлер: в основном, на деятельность мэра).

Жители Енисейска рассказывают о проблемах города, и информация об этом все чаще появляется в СМИ. Из недавнего — скандал с питьевой водой и медленное разрушение исторического памятника. «Проспект Мира» рассказывает, на что жалуются жители (спойлер: в основном, на деятельность мэра). Питьевая вода В Енисейске есть центральное водоснабжение и 21 скважина, но жителей качество воды не устраивает. По их словам, вода грязная и пахнет. Общественник Виктор Миронов говорит, что ситуация с водой в ее нынешнем виде началась еще в нулевых. В 6,5 км от города был построен водозабор, но в эксплуатацию его так и не запустили. видео: предоставлено Виктором Мироновым. Зато на водозаборе проходили бесконечные ремонты. По прикидкам Миронова, за 10 лет на неработающую водокачку ушло больше 800 миллионов рублей. Главным архитектором города был Валерий Никольский — нынешний мэр, который не мог не знать о ситуации с водозабором и водой в городе. Местные вспоминают, что разрешение ситуации с водой было частью предвыборной кампании Никольского. Мэр находится на посту уже четыре года, но нормальной воды, говорит общественник, так и нет. Подробнее об этой ситуации можно прочитать в нашем материале. Мэрия, кстати, обещает капитально отремонтировать и попробовать запустить в эксплуатацию водозабор, но на вопрос о том, почему после нескольких капитальных ремонтов это не сработало, нам так и не ответили. Тепло Кроме холодной воды, в Енисейске есть проблемы и с горячей. Точнее, с отоплением — в городе попросту нет актуальной схемы теплоснабжения. В городе есть 19 котельных, но жители вынуждены топить дома дровами и углем (разумеется, недешевыми) или подключаться к котельным незаконно, в обход ресурсников. «На мой дом с сентября по апрель–май, в зависимости от холодов, уходит 40-50 тысяч на отопление. Это дрова плюс электроэнергия», — поделился с телеканалом ТВК местный житель Андрей. Законно подключиться к котельным в отсутствие схемы теплоснабжения можно, но дорого, говорят жители, — выходит около 10-12 тысяч в месяц (то есть, минимум 70-80 тысяч за отопительный сезон). Поэтому некоторые подключаются в обход документов. По информации «Проспекта Мира», в 2019 году «Енисейская энергетическая компания» обнаружила незаконное подключение на Южной, 7 — дом, по данным «ПМ», принадлежит Никольской Ольге Валерьевне (напомним, мэра Енисейска зовут Валерий Никольский). В сентябре 2021 года Никольский утвердил схему теплоснабжения города, ресурсники оспорили схему в суде. «Енисейская энергетическая компания» заявляла, что в августе, за месяц до утверждения схемы, обратилась в мэрию с корректировками, но ни одно замечание в итоговом варианте схемы не учли. Через год суд отменил утвержденную схему, и теперь администрации города придется актуализировать ее заново. А жителям — топить углем или тратить большие деньги на прямое подключение. «Проспект Мира» направит запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в краевой минпром и депутатам ЗС. Культурное наследие В городе разрушается комплекс бывшей Енисейской городской больницы. Он признан региональным памятником культуры, но сейчас им занимаются только волонтеры — организовала их пенсионерка Галина Елистратова. Комплекс примечателен тем, что здесь проводил операции знаменитый хирург-священник Валентин Войно-Ясенецкий — он же архиепископ Лука, признанный РПЦ святым. Он был в Енисейске во время своей первой ссылки, с 18 января по 3 марта 1924 года — потом его сослали дальше. Волонтеры, не давая памятнику зарасти грязью и разрушиться, здорово рискуют — если их действия в случае проверки признают повреждением или уничтожением, им может грозить уголовное дело. До признания комплекса памятником культуры, мэр Енисейска Валерий Никольский, говорит Галина Елистратова, «дал добро» на волонтерскую поддержку зданий, но мэрия, отмечает Елистратова, никаких шагов не предприняла. «ПМ» уже разбирался в этой ситуации (ссылка). Тогда до мэрии Енисейска дозвониться не удалось. Мы спросили в Центре по сохранению культурного наследия Красноярского края и службе по охране объектов культурного наследия, будут ли восстанавливать комплекс. В службе «Проспекту Мира» ответили, что право собственности на все объекты комплекса в реестре недвижимости нет, бесхозяйными они также не являются. По закону сделать его недвижимым может только орган самоуправления, поэтому в администрацию Енисейска направили письмо об изменении статуса Енисейской городской больницы. Деревья В 2018 году к 400-летию Енисейска на благоустройство зоны в центре города около реки Мельничной потратили 8,5 млн рублей. По документам там высадили более 400 деревьев, но по факту качество и сам факт посадок вызывают вопросы. Вот свежее видео с места: Жители говорят, что и в 2018 не видели там никаких деревьев, однако отчетности напрямую говорят, что все работы были выполнены. И в 2018 году, и в 2022 мэром города был Валерий Никольский.