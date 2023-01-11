prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2023, 03:42

Published 11 января 2023, 03:42

Modified 29 мая 2023, 10:49

Updated 29 мая 2023, 10:49

Красноярская пенсионерка погибла при попытке зайти в автобус

11 января 2023, 03:42

В Красноярске автобус № 60 переехал пенсионерку.

Внимание, если вы впечатлительны — не смотрите видео!

Видео: ГИБДД по Краснояркому краю.

Все произошло утром 11 января, когда 85-летняя женщина хотела зайти в автобус на остановке «Автовокзал "Восточный"». В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в маршрутку, закрыл двери и начал отъезжать от остановки.

Пенсионерку сначала зажало дверьми, а затем она упала под колеса автобуса. От полученных травм женщина скончалась.

#Анастасия Аскарова#Видео#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Популярное