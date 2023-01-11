Красноярская пенсионерка погибла при попытке зайти в автобус

Posted 11 января 2023, 03:42
Published 11 января 2023, 03:42
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
В Красноярске автобус № 60 переехал пенсионерку.
Внимание, если вы впечатлительны — не смотрите видео!
Все произошло утром 11 января, когда 85-летняя женщина хотела зайти в автобус на остановке «Автовокзал "Восточный"». В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в маршрутку, закрыл двери и начал отъезжать от остановки.
Пенсионерку сначала зажало дверьми, а затем она упала под колеса автобуса. От полученных травм женщина скончалась.