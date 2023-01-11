Красноярская пенсионерка погибла при попытке зайти в автобус

Все произошло утром 11 января, когда 85-летняя женщина хотела зайти в автобус на остановке «Автовокзал "Восточный"». В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в маршрутку, закрыл двери и начал отъезжать от остановки.