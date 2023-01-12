Красноярский край вошел в ТОП-9 регионов-доноров для федерального бюджета

— 2022 год был последним годом, когда были высокие цены на нефть, а самые тяжелые санкции в отношении российских энергетических товаров тогда только начинали вступать в действие. Основные санкции по нефти и нефтепродуктам начнут работать с 5 февраля 2023 года, когда эмбарго вступит в силу. Финансовая база центра ослабевает, но и регионы будут получать меньше средств. Для компенсации потерь было принято решение увеличить НДПИ в 2023 году. Эта мера немного сгладит проблему, но не решит ее. Это как замкнутый круг — повышаешь НДПИ, это увеличение налоговой нагрузки, это угнетающе действует вообще на бизнес, и по газу то же самое — увеличение налоговой нагрузки в то время, когда идет обвальное сокращение экспорта по газу. Пропорции налоговых отчислений в федеральный бюджет будут меняться, и от этого будет плохо всем — и центру, и регионам. Центру - потому что значительно меньше доходов, регионам — потому что перепадать средств из центра им будет значительно меньше.