Красноярский край вошел в ТОП-9 регионов-доноров для федерального бюджета

Posted 12 января 2023, 06:47
Published 12 января 2023, 06:47
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
За первое полугодие 2022 года из Красноярского края в федеральный бюджет ушло 292 миллиардов рублей в виде налогов — на 107,8 млрд больше, чем за аналогичный период 2021-го. В рейтинге субъектов-доноров регион занял 9 место. Из Сибирского федерального округа в ТОП-10, помимо Красноярского края, вошла только Иркутская область: с 310 млрд она заняла восьмую строчку. Такие данные приводят «Новые Известия», которые изучили статистику ФНС и посмотрели, как изменились налоговые отчисления из субъектов РФ в прошлом году.
Главными регионами-донорами для федеральной казны, пишет издание, стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи — они выплатили 2,6 и 1,2 триллиона рублей соответственно. Это почти 40% всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.
На третьем месте Москва с 706 млрд — однако ее налоговые отчисления по сравнению с первым полугодием 2021-го года сократились на 274 млрд рублей. Снизился объем налогов и из Московской области — на 550 миллионов, — она заняла только десятую строчку рейтинга.
При этом, как отмечают «Новые Известия», несмотря на сократившиеся на 28% отчисления в федеральный бюджет от Москвы, поступления в столичную городскую казну, напротив, выросли почти на 232 млрд рублей и составили 1,57 трлн.
Как отмечает президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков, столица при этом практически не занимается реальным производством товаров.
— Москва – это финансово-операционный центр страны. Она продуцирует какую-то маржу, но она по большей части или просто спекуляционная или зависит от финансового сектора. Большая доля бюджета Москвы формируется за счёт малого и среднего предпринимателей с арендой и строительного бизнеса с продажей недвижимости.
По мнению Гращенкова, власть не будет стремиться что-то изменить в таком раскладе.
— Москва – это государство в государстве, и поэтому сложно отойти от политики, при которой столица отличается от остальной России. Прежде всего переизбытком средств. Если Москва будет оставлять себе столько же средств, сколько и другие регионы, но возникнет рост недовольства, которое будет интерпретировано властями иначе нежели недовольство в регионах.
В ТОП-10 спонсоров федерального бюджета вошли в том силе такие небогатые регионы, как Пермский край, а также Самарская и Оренбургская области. Как пояснила экономист и профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич, это произошло исключительно благодаря благоприятной конъюнктуре цен на сырье.
— Возросшие отчисления объясняются только подорожавшими нефтью и газом, которые добывают в этих регионах. Даже гособоронзаказ не мог так повлиять на финансы. Он сказывается в основном на НДФЛ, который идёт в региональный бюджет.
При этом в дальнейшем на нефтяные доходы расчитывать не приходится, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
— 2022 год был последним годом, когда были высокие цены на нефть, а самые тяжелые санкции в отношении российских энергетических товаров тогда только начинали вступать в действие. Основные санкции по нефти и нефтепродуктам начнут работать с 5 февраля 2023 года, когда эмбарго вступит в силу. Финансовая база центра ослабевает, но и регионы будут получать меньше средств. Для компенсации потерь было принято решение увеличить НДПИ в 2023 году. Эта мера немного сгладит проблему, но не решит ее. Это как замкнутый круг — повышаешь НДПИ, это увеличение налоговой нагрузки, это угнетающе действует вообще на бизнес, и по газу то же самое — увеличение налоговой нагрузки в то время, когда идет обвальное сокращение экспорта по газу. Пропорции налоговых отчислений в федеральный бюджет будут меняться, и от этого будет плохо всем — и центру, и регионам. Центру - потому что значительно меньше доходов, регионам — потому что перепадать средств из центра им будет значительно меньше.