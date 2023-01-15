На рабочей неделе в Красноярске обещают снегопад и потепление

В понедельник, 16 января, ожидается -9 в дневное время и небольшой снег, но уже ночью температура опустится до -12 градусов, пройдет снег. Во вторник, 17 января, обещают до -11 днем, будет облачно и немного ветрено. В ночь на среду похолодает до -26 градусов, снова выпадет снег.