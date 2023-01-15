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Posted 15 января 2023, 04:20

Published 15 января 2023, 04:20

Modified 29 мая 2023, 10:49

Updated 29 мая 2023, 10:49

На рабочей неделе в Красноярске обещают снегопад и потепление

15 января 2023, 04:20

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде на новой рабочей неделе. Всю неделю синоптики прогнозируют снегопад, однако крещенских морозов не ожидается.

В понедельник, 16 января, ожидается -9 в дневное время и небольшой снег, но уже ночью температура опустится до -12 градусов, пройдет снег. Во вторник, 17 января, обещают до -11 днем, будет облачно и немного ветрено. В ночь на среду похолодает до -26 градусов, снова выпадет снег.

Самым холодным днем на рабочей неделе, по прогнозам, будут среда: в дневное время ожидается -19 градусов, а в ночь с 18 на 19 января температура опустится до -20 градусов.

В четверг немного потеплеет: 19 января днем ожидается -11 градусов и снег. Ночью снова похолодает до -18 градусов. В пятницу, 20 января, днем прогнозируют до -17.

#Анастасия Аскарова#Новости#Погода
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