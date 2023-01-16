Красноярка перевоплотилась в героиню «Аватара» и станцевала танец Уэнсдей

Posted 16 января 2023, 02:18
Published 16 января 2023, 02:18
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
Красноярская боди-арт-художница Анна Малкова перевоплотилась в героиню фильма «Аватар» и показала свой образ на видео. На это обратил внимание телеграм-канал «Бал дебютанток».
В видеоролике Анна станцевала ставший вирусным танец Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала.
«Я редко делаю образы уже существующих персонажей из придуманных другими творцами вселенных. Но это аватары. Тут без вариантов!» — написала Анна на своей странице в соцсети.
В комментариях пользователи назвали перевоплощение Анны «неземной красотой» и отметили, что она похожа на Нейтири — главную героиню «Аватара».
«На Пандоре тоже следят за трендами».
«На это можно смотреть бесконечно».
«Очень замороченно, детально и безумно эстетично. Тысяча восхищений».
«Ты очень похожа на Нейтири».
Анна участвовала в конкурсах по гриму и создавала образы хранителя Алтая, провидца, лесной девы, куклы и героев песен группы «Король и Шут».