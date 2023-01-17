16-летняя девочка впала в кому после катания на плюшке

Posted 17 января 2023, 04:02
Published 17 января 2023, 04:02
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
В Хакасии школьница впала в кому после катания на плюшке, привязанной к машине.
Как рассказали в ГИБДД, все произошло 14 января в селе Куйбышево. 21-летний парень на «шестерке» прицепил тросом к автомобилю тюбинг, чтобы покатать двух подростков. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину занесло. Пассажиры, которые были на плюшке, врезались в столб электроопоры.
В аварии пострадала 16-летняя девочка — она получила сотрясение и ушиб головного мозга. Сейчас пострадавшая находится в коме.
По факту аварии проводится проверка. Пока водителя привлекли к административной ответственности.