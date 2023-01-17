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Posted 17 января 2023, 04:02

Published 17 января 2023, 04:02

Modified 29 мая 2023, 10:49

Updated 29 мая 2023, 10:49

16-летняя девочка впала в кому после катания на плюшке

17 января 2023, 04:02

В Хакасии школьница впала в кому после катания на плюшке, привязанной к машине. 

Как рассказали в ГИБДД, все произошло 14 января в селе Куйбышево. 21-летний парень на «шестерке» прицепил тросом к автомобилю тюбинг, чтобы покатать двух подростков. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину занесло. Пассажиры, которые были на плюшке, врезались в столб электроопоры.

В аварии пострадала 16-летняя девочка — она получила сотрясение и ушиб головного мозга. Сейчас пострадавшая находится в коме.

По факту аварии проводится проверка. Пока водителя привлекли к административной ответственности. 

#Анастасия Аскарова#Происшествия#Новости
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