16-летняя девочка впала в кому после катания на плюшке

Как рассказали в ГИБДД, все произошло 14 января в селе Куйбышево. 21-летний парень на «шестерке» прицепил тросом к автомобилю тюбинг, чтобы покатать двух подростков. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину занесло. Пассажиры, которые были на плюшке, врезались в столб электроопоры.