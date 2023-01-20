Нестабильность рубля: что делать с накоплениями?

Posted 20 января 2023, 07:10
Published 20 января 2023, 07:10
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
Когда агентство Bloomberg в прошлом году назвало рубль самой крепкой валютой мира, оно не лукавило. В июне 2022 года российская валюта повернула время вспять, и обменный курс, как и в 2015 году, фиксировался на уровне 51 руб. за доллар. Однако 2023-й принес новое бюджетное правило, новые цены на нефть и газ, а с ними — новую волатильность. О том, чего ждать населению и инвесторам, пишем дальше.
Уже в декабре уверенность в стабильности сошла на нет: только за несколько дней доллар отыграл почти всю разницу, которую российская валюта накопила за год. Курс колебался в диапазоне 70–72 руб. за американскую единицу. По прогнозам аналитиков Freedom Finance Global, в ближайшие полгода доллар будет торговаться в достаточно широком диапазоне — 65–72 руб. Причем на ситуацию будут влиять не только внешние факторы, но и внутренние решения: Минфину РФ выгодно ослабление рубля перед наступлением налогового периода, поскольку оно позволяет увеличить доходы от экспорта, а значит и отчисления в бюджет. Это особенно важно с учетом ожидаемого дефицита бюджета. По прогнозам ЦБ РФ, экономика России сократится на 2% в текущем году, по прогнозам Евразийского банка — на 2,5%. Другие участники рынка менее оптимистичны в этом вопросе. Похожий разброс мнений наблюдается и при оценке инфляции в 2023 году. Прогноз ЦБ РФ — 5-7%, Минэкономразвития— 5,5%. Вместе с тем только на неделе с 10 по 16 января темпы инфляции в годовом выражении составили 11,57%. Это значит, что и девальвация, и инфляция опять в действии.
В какой валюте переждать волатильность?
Прошлый год можно назвать годом китайской валюты на российском рынке. На бирже появились китайские акции, и их число постепенно растет. На фоне ограничений, введённых в отношении валютных депозитов и активов, инвесторы стали диверсифицировать валютные риски за счет китайской денежной единицы. Минфин России пересмотрел структуру ФНБ, увеличив доли юаня и золота с 30% и 20% до 60% и 40% соответственно. Но не все так однозначно. Доллар не спроста считается основной резервной валютой. Если посмотреть на статистику, то выяснится, что только по итогам 2022 года доллар укрепился по отношению к иене на 15%, к юаню — на 7,6%, к евро — на 6,8% (данные Investing.com). Цифры говорят сами за себя. Интересны и такие данные: по информации ЦБ РФ, вклады наших соотечественников за рубежом составили более 80 млрд долл., а объем наличных денег впервые превысил 16 трлн руб. По-видимому, россияне не сильно доверяют рублю и стремятся хранить сбережения за границей. Таким же образом поступают и инвесторы, не потерявшие интерес к ликвидным иностранным акциям и открывающие счета у зарубежных брокеров. Финансово-экономические условия могут меняться, но базовые правила остаются прежними: избежать «обнуления» накоплений поможет только диверсификация, причем не только по активам, отраслям и юрисдикциям эмитентов, но и по инфраструктурным рискам.
В каких странах открывают счета?
Тем не менее в этом году возможностей меньше, чем в прошлом. Некоторые страны ближнего зарубежья, испытавшие приток релокантов и капитала из России в 2022 году, стали вводить ограничения. Например, крупнейший банк Грузии Bank of Georgia в декабре начал закрывать счета даже тех россиян, которые приехали в страну давно. Армения продолжает обслуживать россиян, но не заинтересована в так называемом «карточном» туризме, а потому пакет требуемых документов достаточно большой: помимо загранпаспорта, нужно подтверждение дохода, местное страховое свидетельство и подтверждение того, что вы будете проживать в стране не менее шести месяцев. Узбекистан также готов оформлять банковские карты, но возможности сделать это удаленно нет. Кроме того, все чаще требуется персональный идентификационный номер физического лица. Также понадобятся сим-карта и временная регистрация. На этом фоне поистине дружественным видится решение об удаленном открытии счетов крупными финансовыми организациями Казахстана. Брокерские и банковские счета в стране можно открыть с минимальным набором документов, а некоторые банки уже в ближайшее время запустят онлайн-оформление.