Нестабильность рубля: что делать с накоплениями?

Уже в декабре уверенность в стабильности сошла на нет: только за несколько дней доллар отыграл почти всю разницу, которую российская валюта накопила за год. Курс колебался в диапазоне 70–72 руб. за американскую единицу. По прогнозам аналитиков Freedom Finance Global, в ближайшие полгода доллар будет торговаться в достаточно широком диапазоне — 65–72 руб. Причем на ситуацию будут влиять не только внешние факторы, но и внутренние решения: Минфину РФ выгодно ослабление рубля перед наступлением налогового периода, поскольку оно позволяет увеличить доходы от экспорта, а значит и отчисления в бюджет. Это особенно важно с учетом ожидаемого дефицита бюджета. По прогнозам ЦБ РФ, экономика России сократится на 2% в текущем году, по прогнозам Евразийского банка — на 2,5%. Другие участники рынка менее оптимистичны в этом вопросе. Похожий разброс мнений наблюдается и при оценке инфляции в 2023 году. Прогноз ЦБ РФ — 5-7%, Минэкономразвития— 5,5%. Вместе с тем только на неделе с 10 по 16 января темпы инфляции в годовом выражении составили 11,57%. Это значит, что и девальвация, и инфляция опять в действии.