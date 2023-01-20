За 2022 год «Красноярская рециклинговая компания» вывезла мусора с поезд длиной 278 километров

Posted 20 января 2023, 07:40
Published 20 января 2023, 07:40
Modified 29 мая 2023, 10:49
Updated 29 мая 2023, 10:49
«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы в 2022 году. За этот период с левого берега мусоровозы вывезли 267 тысяч тонн мусора — это объем, который может поместиться в огромном товарном поезде длиной 278 километров, локомотив которого находится примерно в Ужуре, а последний вагон — в Красноярске.
По сравнению с 2021 годом отходов стало меньше — тогда на полигоны отправили 284 тысячи тонн ТКО. В компании отмечают, по за все время работы количество мусора неуклонно росло — в среднем на 7% в год. Для сравнения: в 2020 году вывезли 265 тысяч тонн ТКО, в 2019 – 249.
Прошедший год стал первым переломным годом, когда объемы ТКО снизились. Количество отходов в 2022 году было на 6% меньше, чем в 2021 году.
«Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, за 2022 год мы до минимума сократили количество размещенных в левобережной зоне больших восьмикубовых контейнеров, которые устанавливали как временное решение там, где не хватало современного контейнерного оборудования, — отмечает директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий Кузнецов. — Их главный недостаток в том, что в них удобно выкидывать строительный мусор, который не относится к ТКО и подлежит отдельному вывозу. В стандартные мусорные контейнеры "строяк" выкидывать сложнее, поэтому в общем объеме ТКО строительного мусора стало меньше».
фото: «Красноярская рециклинговая компания».
Уменьшению объемов ТКО способствовал и тренд на экономию в стране, он наблюдается как в продуктовой, так и в непродовольственной рознице, а значит — меньше упаковки, неиспользованных вовремя продуктов и старых вещей отправляется в мусорные контейнеры.
Снизить количество вывозимого на полигон мусора позволила и введенная в левобережной зоне система раздельного сбора и вывоза пластиковых и стеклянных отходов. В 2022 году было собрано и передано на переработку 285 тонн пластика.
«Пока это не промышленный масштаб, но мы движемся в этом направлении, — говорит Дмитрий Кузнецов. — В прошедшем году было подписано концессионное соглашение на строительство в левобережной технологической зоне Красноярска современного мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тысяч тонн. Это позволит сортировать весь объем собираемых на вверенной нам территории отходов и создать в левобережной зоне Красноярска замкнутую систему обращения с ТКО».
Формирование такой системы зависит и от самих жителей – например, это касается ответственного отношения к мусору и сокращения несанкционированных свалок. Всего за 2022 год специалисты «Красноярской рециклинговой компании» насчитали 107 таких объектов с общим объемом отходов 839 куб. м. Собственникам земель, где нашли свалки, направили акты, уведомления и предписания.
В итоге 103 свалки уже ликвидировали, еще четыре участка скоро поведут в порядок. Всего же в 2022 году ликвидировали 219 несанкционированных свалок, в том числе 116 из числа выявленных с 2019 по 2021 год. Эти данные еще раз подтверждают: на левобережье становится чище.
Об ответственном отношении к окружающей среде в целом и к вопросам утилизации отходов специалисты КРК говорят и на экологических уроках в школах левобережья Красноярска. В 2022 году на них побывало более 500 школьников младшей и средней школы.
«Наша компания участвует во всех экологических акциях, поддерживает волонтеров и проводит экоуроки с первого дня своей работы, — рассказал директор КРК Дмитрий Кузнецов. — Отрадно видеть, что с каждым разом на вопрос, у кого дома сортируют мусор, поднимается всё больше рук. И всё больше заявок на проведение уроков мы получаем — теперь уже нас приглашают не только в школы левобережной части Красноярска, но и в районы, где мы работаем».
Деятельность компании в сфере экологического просвещения в 2022 году отметили на экологической премии. Новый просветительский проект Инвестиционной группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» — «Цикл видеороликов «Живи экологично!» — стал победителем номинации «Экопредприятие-2022» «Комсомольской правды».