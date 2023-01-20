За 2022 год «Красноярская рециклинговая компания» вывезла мусора с поезд длиной 278 километров

«Наша компания участвует во всех экологических акциях, поддерживает волонтеров и проводит экоуроки с первого дня своей работы, — рассказал директор КРК Дмитрий Кузнецов. — Отрадно видеть, что с каждым разом на вопрос, у кого дома сортируют мусор, поднимается всё больше рук. И всё больше заявок на проведение уроков мы получаем — теперь уже нас приглашают не только в школы левобережной части Красноярска, но и в районы, где мы работаем».