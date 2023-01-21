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Posted 21 января 2023, 08:15

Published 21 января 2023, 08:15

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Смотрим, как красноярцы переживают морозы

21 января 2023, 08:15

В Красноярск пришли морозы — градусники в разных районах города показывают около -35, а где-то под -40 и еще ниже. В соцсетях жители рассказывают, как встретили морозную погоду.

Жители Солнечного показали термометры, на которых температура опустилась ниже 40 градусов. Свежо!

фото: t.me/kras_sunny.

Житель дома на Ольховой улице показал, как у него промерзли окна в квартире.

фото: t.me/kras_sunny.

В городском управлении дорог рассказали, что из-за мороза ночью 50 машин пришлось снять с рейса. Сейчас техника продолжает обрабатывать и чистить дороги. Часть транспорта стоит в утепленных боксах, а рабочие чинят то, что сломалось в мороз.

видео: vk.com/dorogi_krsk.

В Ботаническом водитель показал, как утром не заводилась машина.

видео: vk.com/kraschp.

Еще пользователи публикуют морозные фото.

Для кого-то холод — не повод отменять пробежку.

А вот жительница отдаленной территории жалуется, что долго нет нужного автобуса.

видео: телеграм-канал t.me/pokrovka_life124.

Из-за мороза отменили командные соревнования по сноуборд-кроссу. Заезды должны были пройти на Николаевской сопке.

Открытые катки не работают.

Холодно и в других территориях. Градусник в деревне Замятино под Красноярском показывает -44.

фото: телеграм-канал «Сорокина ТВ».

В ленте появляется все больше объявлений об отогреве автомобиля.

В Покровском водители то ли заглохли вместе, то ли пришли друг другу на помощь.

видео: телеграм-канал t.me/pokrovka_life124.

Юлия Верхушина из краевого правительства опубликовала фото со «Столбов».

фото: t.me/verhushina.

В МЧС напомнили, как правильно топить печь и пользоваться обогревателем.

По прогнозу УГМС, в ночь на 22 января ожидается до -40, днем в воскресенье обещают -30. На следующей неделе должно потеплеть — в дневное время в понедельник прогнозируют -15, в последующие дни будет еще теплее.

В Богучанах -41. «Туман. Деревня вымерла».

фото: twitter.com/vgmax.

Мерзнут Канск и другие территории края.

фото: vk.com/kansklife.

Присылайте свои фото в комментарии и рассказывайте, что делаете в такую погоду :)

#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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