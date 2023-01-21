Смотрим, как красноярцы переживают морозы

Posted 21 января 2023, 08:15
Published 21 января 2023, 08:15
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярск пришли морозы — градусники в разных районах города показывают около -35, а где-то под -40 и еще ниже. В соцсетях жители рассказывают, как встретили морозную погоду.
Жители Солнечного показали термометры, на которых температура опустилась ниже 40 градусов. Свежо!
Житель дома на Ольховой улице показал, как у него промерзли окна в квартире.
В городском управлении дорог рассказали, что из-за мороза ночью 50 машин пришлось снять с рейса. Сейчас техника продолжает обрабатывать и чистить дороги. Часть транспорта стоит в утепленных боксах, а рабочие чинят то, что сломалось в мороз.
В Ботаническом водитель показал, как утром не заводилась машина.
Еще пользователи публикуют морозные фото.
Для кого-то холод — не повод отменять пробежку.
А вот жительница отдаленной территории жалуется, что долго нет нужного автобуса.
Из-за мороза отменили командные соревнования по сноуборд-кроссу. Заезды должны были пройти на Николаевской сопке.
Открытые катки не работают.
Холодно и в других территориях. Градусник в деревне Замятино под Красноярском показывает -44.
фото: телеграм-канал «Сорокина ТВ».
В ленте появляется все больше объявлений об отогреве автомобиля.
В Покровском водители то ли заглохли вместе, то ли пришли друг другу на помощь.
Юлия Верхушина из краевого правительства опубликовала фото со «Столбов».
В МЧС напомнили, как правильно топить печь и пользоваться обогревателем.
По прогнозу УГМС, в ночь на 22 января ожидается до -40, днем в воскресенье обещают -30. На следующей неделе должно потеплеть — в дневное время в понедельник прогнозируют -15, в последующие дни будет еще теплее.
В Богучанах -41. «Туман. Деревня вымерла».
фото: twitter.com/vgmax.
Мерзнут Канск и другие территории края.
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