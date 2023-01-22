prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января 2023, 12:45

Published 22 января 2023, 12:45

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Морозы и петиция против «грабительских» тарифов: публикуем топ самых читаемых новостей за неделю

22 января 2023, 12:45

«Проспект Мира» составил список самых важных, интересных и читаемых новостей за прошедшую неделю.

  • Названы самые дефицитные профессии в Красноярском крае;
  • Верховный суд вынес окончательный приговор канскому подростку Никите Уварову;
  • Что сильнее всего подорожало в Красноярском крае за год;
  • Силовики в масках ворвались к известному красноярскому телеведущему;
  • В Красноярске будут перекрывать Коммунальный мост;
  • У мэра Канска заметили часы, похожие на Rolex за 10 млн. Вот как он объяснился;
  • Смотрим, как красноярцы переживают морозы;
  • В Красноярске создали петицию против «грабительских» тарифов на коммунальные услуги;
  • В Красноярске загорелся цех «Красцветмета» — охрана не пускала пожарных;
  • Красноярцев ждет резкое потепление.
#Анна Сергеева#Новости#Дайджест
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика