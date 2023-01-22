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Posted 22 января 2023, 11:15

Published 22 января 2023, 11:15

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

На Лесопарковой произошла жуткая авария: есть погибший

22 января 2023, 11:15

В Октябрьском районе легковой автомобиль Lada Priora врезался в грузовик. Водитель Lada погиб.

Все случилось 22 января около 16:30 на улице Лесопарковая. Фото и видео публикует «ЧП Красноярск». 

По предварительной информации ГИБДД, Lada Priora врезалась в автомобиль УАЗ, после чего въехала в припаркованный грузовик MAN. Затем произошло столкновение Lada Priora с патрульной машиной ГИБДД.

В результате ДТП водитель Lada скончался. Также пострадали два пассажира легковушки, их доставили в больницу.

Фото: «ЧП Красноярск».

Спасатели произвели деблокировку Lada, чтобы извлечь оттуда людей. Об этом «Проспекту Мира» сообщили в МЧС.

Видео: «ЧП Красноярск».

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#Анна Сергеева#Видео#Новости#ДТП
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