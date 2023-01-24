Красноярцы ограбили пенсионерку на улице — их нашли за двое суток

Posted 24 января 2023, 04:20
Published 24 января 2023, 04:20
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярске двое мужчин отобрали у пенсионерки сумку с 370 тысячами рублей, но их быстро нашли.
72-летняя женщина обратилась к полицейским и рассказала, что двое неизвестных на улице выхватили у нее сумку с крупной суммой денег. Сумку женщина позже нашла, но денег в ней уже не было.
За двое суток грабителей нашли и задержали в Березовке. Ими оказались 27-летний и 35-летний мужчины, которые уже были судимы. Выяснилось, что они стояли за пенсионеркой в очереди в супермаркете и увидели у нее в кошельке крупную сумму денег. Мужчины проследили за женщиной и ограбили.
В домах задержанных нашли только 246 тысяч рублей — остальное они потратили на развлечения и алкоголь. Сейчас возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчин отправили в СИЗО.
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