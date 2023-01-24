Красноярцы ограбили пенсионерку на улице — их нашли за двое суток

За двое суток грабителей нашли и задержали в Березовке. Ими оказались 27-летний и 35-летний мужчины, которые уже были судимы. Выяснилось, что они стояли за пенсионеркой в очереди в супермаркете и увидели у нее в кошельке крупную сумму денег. Мужчины проследили за женщиной и ограбили.