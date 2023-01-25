Мужчина предлагал секс-работницам интим с маленьким мальчиком — сейчас его ищут

«Проспект Мира» нашел ребенка, который фигурирует на фото в переписке. Это школьник-актер из Москвы. Мать мальчика Виктория заявила «ПМ», что не знала о таком использовании снимков своего ребенка. Женщина говорит, что фото, скорее всего, взяты из соцсетей мальчика. На фото, уточнила Виктория, ее сын гораздо младше, чем сейчас. Ее ребенок живет с ней и находится в безопасности.