Мужчина предлагал секс-работницам интим с маленьким мальчиком — сейчас его ищут

Posted 25 января 2023, 08:42
Published 25 января 2023, 08:42
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Мужчина предлагал секс-работницам из разных городов заняться интимом с маленьким ребенком. Он присылал интимные и другие фото мальчика и предлагал за секс с ним 250 тысяч рублей.
Как рассказала «Проспекту Мира» пиар-менеджер объединения «Форум секс-работников» Марина Авраменко (живет и работает в Красноярске), сообщения от одного и того же пользователя приходили секс-работницам из разных городов, поэтому где он находится, ей непонятно.
В переписке мужчина заявлял, что ребенок якобы является сиротой и вывезен из Украины. Он упомянул и других детей.
«Проспект Мира» нашел ребенка, который фигурирует на фото в переписке. Это школьник-актер из Москвы. Мать мальчика Виктория заявила «ПМ», что не знала о таком использовании снимков своего ребенка. Женщина говорит, что фото, скорее всего, взяты из соцсетей мальчика. На фото, уточнила Виктория, ее сын гораздо младше, чем сейчас. Ее ребенок живет с ней и находится в безопасности.
В чем смысл действий мужчины, пока непонятно. В сообщениях он писал о «заказе порнороликов».
Марина Авраменко написала заявление в полицию, дело передали в следственный комитет. В следственном комитете по краю пока не дают комментариев.
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