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Posted 26 января 2023, 06:20

Published 26 января 2023, 06:20

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Подать заявку на участие в олимпиаде РУСАЛа можно до середины февраля

26 января 2023, 06:20

Победа во всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» принесет победителям дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании.

Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады, необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+, а также подать заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля 2023 года. Срок подачи заявок продлили.

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников. А победители получат дополнительные баллы для поступления в вузы. В первую очередь — СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ.

Еще победители получат ценные подарки.

Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение в вузах-партнерах по направлениям «бакалавриат» и «специалитет».

ВУЗ

Победитель, балл

Призер 2 степени, балл

Призер 3 степени, балл

Финалист/Участник, балл

СФУ г. Красноярск (в том числе филиал ХТИ СФУ в г. Абакане)

4

3

3

Не предусмотрено

ВолгГТУ (г. Волгоград)

5

3

3

Не предусмотрено

ИРНИТУ (г. Иркутск)

7

7

7

Не предусмотрено

УГГУ (г. Екатеринбург)

3

3

3

3

СибГИУ (г. Новокузнецк)

5

5

5

1

РУСАЛ совместно с вузами-партнерами проводит олимпиаду «13 элемент. Alхимия будущего» с 2011 года. Конкурс направлен на то, чтобы выявить и поддержать талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе участвуют и учителя — кураторы.

#Редакция «ПМ»#Новости
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