Подать заявку на участие в олимпиаде РУСАЛа можно до середины февраля

Posted 26 января 2023, 06:20
Published 26 января 2023, 06:20
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Победа во всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» принесет победителям дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании.
Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады, необходимо зарегистрироваться на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+, а также подать заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля 2023 года. Срок подачи заявок продлили.
Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников. А победители получат дополнительные баллы для поступления в вузы. В первую очередь — СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ.
Еще победители получат ценные подарки.
Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приеме на обучение в вузах-партнерах по направлениям «бакалавриат» и «специалитет».
ВУЗ
Победитель, балл
Призер 2 степени, балл
Призер 3 степени, балл
Финалист/Участник, балл
СФУ г. Красноярск (в том числе филиал ХТИ СФУ в г. Абакане)
4
3
3
Не предусмотрено
ВолгГТУ (г. Волгоград)
5
3
3
Не предусмотрено
ИРНИТУ (г. Иркутск)
7
7
7
Не предусмотрено
УГГУ (г. Екатеринбург)
3
3
3
3
СибГИУ (г. Новокузнецк)
5
5
5
1
РУСАЛ совместно с вузами-партнерами проводит олимпиаду «13 элемент. Alхимия будущего» с 2011 года. Конкурс направлен на то, чтобы выявить и поддержать талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе участвуют и учителя — кураторы.
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