В «Красноярской рециклинговой компании» рассказали о долгах за ТКО

Posted 27 января 2023, 09:15
Published 27 января 2023, 09:15
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В «Красноярской рециклинговой компании» рассказали о долгах за вывоз ТКО. По состоянию на 31 декабря 2022 года, просроченная задолженность юридических лиц перед региональным левобережным оператором составила почти 140 млн рублей, сообщили в КРК. При этом более 9,7 млн задолжали СНТ и ДНТ, более 15 млн — крупные юридические лица, прочие организации и ИП совокупно должны более 102 млн.
Как заявили в КРК, сейчас в судах краевого центра рассматривается сразу несколько исков к потребителям. Среди них: ЗАО «Сибагропромстрой» (3,9 млн), фабрика мороженого «Славица» (около 2,3 млн) и ООО «Стройинвест» (2,9 млн).
Более 500 тысяч задолжали за вывоз мусора ООО «Клиника в Северном» и «Первая заготовительная компания». Также долги у племзавода «Таежный» и торгового дома «Мясничий» – в среднем по 300 тысяч. Более 200 тысяч будет взыскано с ООО «Штолле Красноярск». По долгу ИП Терехова В.П. («Пивной причал») вынесено судебное решение на сумму более 625 тысяч рублей, отметили в рециклинговой компании.
Сейчас в работе у специалистов КРК документы по искам к другим должникам. В их числе – 19 СНТ, находящихся на территории Мининского сельсовета, на общую сумму 3,4 млн рублей.
В компании также рассказали, про иск к ИП «Носков В.А», дело которого вели юристы ООО «Миллион решений». Ответчики выиграли суд первой инстанции, но проиграли суд второй инстанции. Должнику пришлось выплачивать долг и судебные издержки.
«Вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как отопление, электроснабжение, холодная и горячая вода, – сообщил директор «Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов. – И она должна быть оплачена своевременно и в полном объёме. Никто из наших должников – а это и бюджетные организации, и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные юридические лица – не хранит в подсобном помещении скопившийся за период неплатежей мусор. А значит, этот мусор мы вывезли на лицензированный полигон. И расходы на оказание услуги должны быть возмещены – если не добровольно, значит, по решению суда».
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