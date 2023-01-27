В «Красноярской рециклинговой компании» рассказали о долгах за ТКО

«Вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как отопление, электроснабжение, холодная и горячая вода, – сообщил директор «Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов. – И она должна быть оплачена своевременно и в полном объёме. Никто из наших должников – а это и бюджетные организации, и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные юридические лица – не хранит в подсобном помещении скопившийся за период неплатежей мусор. А значит, этот мусор мы вывезли на лицензированный полигон. И расходы на оказание услуги должны быть возмещены – если не добровольно, значит, по решению суда».