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Posted 31 января 2023, 12:38

Published 31 января 2023, 12:38

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Удушение пакетом, платежки и издевательства банка: топ новостей «Проспекта Мира» за 31 января

31 января 2023, 12:38

«Проспект Мира» публикует список самых важных, ярких и интересных новостей в Красноярске за 31 января.

  • В Красноярском крае банк издевался над женщиной и был наказан;
  • Жительница Красноярского края задушила сына пакетом;
  • В Красноярске пятиклассник написал прощальное сообщение маме и покончил с собой;
  • СК рассказал подробности жестокого избиения пятиклассника;
  • Больше 600 вакансий: на красноярских оборонных предприятиях обнаружился кадровый голод;
  • Почему налоги красноярцев теперь идут в Тульскую область;
  • Красноярцы жалуются на январские счета за отопление.
#Анастасия Аскарова#Новости#Дайджест
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