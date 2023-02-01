СМИ сообщили, что депутаты пожаловались прокурору на губернатора Усса. Это правда?

Posted 1 февраля 2023, 13:17
Published 1 февраля 2023, 13:17
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В СМИ появилась информация, что горсовет Красноярска пожаловался прокурору края на губернатора Александра Усса. Но, кажется, это не так — и некоторые депутаты только планируют отправить жалобу в надзорный орган на краевое правительство.
О том, что депутаты якобы пожаловались на главу региона прокурору, сообщило издание «Континент Сибирь». По его информации, это связано с тем, что в крае, по мнению депутатов, не реализуется нацпроект «Экология» и не улучшается экологическая обстановка.
«Проспект Мира» связался с несколькими депутатами горсовета и попросил их прокомментировать новость. Депутат Роман Крастелев подтвердил, что несколько депутатов из фракции ЛДПР готовят обращение в прокуратуру, но его никуда не отправляли. «Администраторы горсовета», по его мнению, «по понятным надуманным причинам» тормозили процесс и «не выносили его на рассмотрение».
Но в справке, регистрирующей решения по проекту, указано, что инициаторы и сами просили отложить рассмотрение. Обращение начали готовить еще в феврале 2022 года, с тех пор в него вносят правки — последние были внесены 27 января 2023 года.
«17 февраля 2022 года фракция ЛДПР вносила проект обращения в прокуратуру с просьбой обратиться в суд и признать бездействие краевого правительства в части непринятия мер по улучшению экологии, — сказал Крастелев. — Весь этот год юристы его не выносили, ссылаясь на некоторые ошибки. Несколько дней назад мы внесли правки, чтобы наше письмо было, наконец, рассмотрено. Я не знаю, возможно, эта поправка кем-то была продемонстрирована. Но это было не обращение, а поправка, и не все депутаты ее поддержали».
Депутат Андрей Козиков тоже добавил «ПМ», что горсовет не обращался к прокурору края.
Крастелев отправил «ПМ» проект обращения к прокурору Роману Тютюнику. В нем сказано, что «в 2020 году Красноярский край занял первое место по количеству вредных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу», а в 2021 году Росприроднадзор выявил «на территории Красноярского края более 300 нарушений в области атмосферного воздуха, что является самым высоким показателем среди регионов России».
По мнению депутатов, составляющих обращение, руководство края не выполнило нацпроект «Экология» и некоторые поручения президента, например, о «переходе городского автотранспорта и крупных предприятий на газомоторное топливо». Краевых чиновников обвиняют в «бездействии и халатности», о правительстве пишут в общем, имени губернатора в тексте нет.
В перспективе авторы обращения хотят попросить прокурора подать иск «о признании бездействия правительства незаконным» и обязать краевых чиновников выполнить поручения и необходимые меры для улучшения ситуации.
В прокуратуре «ПМ» позже уточнили, что пока к ним не поступало обращений депутатов.
В пресс-службе горсовета позднее пояснили «ПМ», что проект обращения фракции отправляли на доработку, в январе документ обновили. На данный момент горсовет не рассматривал его и никуда не отправлял, решение об этом сперва принимают на сессии.
Слухи о скорой отставке Усса регулярно появляются с тех пор, как он стал губернатором в 2018 году. В 2019-м юрист и член партии «Патриоты России» Сергей Конбеевский собирал подписи под петицией в отставку губернатора — позже представители партии, подконтрольной ныне осужденному «авторитетному предпринимателю» Анатолию Быкову, даже собирали митинг против губернатора — поводом для акции тогда назывались «постоянное черное небо и самое дорогое электричество». Митинг бы согласован с мэрией на две тысячи участников, но пришло в конечном итоге несколько сотен человек.
Предрекали отставку и в 2020 году — основываясь на постах музыканта Сергея Шнурова о том, что «Красноярск стоит в дыму», фильма Алексея Пивоварова (позже был признан иноагентом) о «Черном небе» в Красноярске и встречи с жителями главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой.
В 2021 году изданию «Ведомости» об обсуждении «возможной отставки» красноярского губернатора сообщали источники в администрации президента и полпредстве по Сибирскому федеральному округу.
Наконец, уже в этом январе отставку Уссу допускало Агентство политических коммуникаций в своем аналитическом докладе, посвященный губернаторским ротациям. Решающим моментом должна была стать вторая половина зимы, поскольку «зимний период традиционно является наиболее сложным для любого руководства региона, прежде всего, с учетом вызовов для функционирования коммунальных систем», – говорилось в докладе.
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