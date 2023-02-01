СМИ сообщили, что депутаты пожаловались прокурору на губернатора Усса. Это правда?

«17 февраля 2022 года фракция ЛДПР вносила проект обращения в прокуратуру с просьбой обратиться в суд и признать бездействие краевого правительства в части непринятия мер по улучшению экологии, — сказал Крастелев. — Весь этот год юристы его не выносили, ссылаясь на некоторые ошибки. Несколько дней назад мы внесли правки, чтобы наше письмо было, наконец, рассмотрено. Я не знаю, возможно, эта поправка кем-то была продемонстрирована. Но это было не обращение, а поправка, и не все депутаты ее поддержали».