Главного спортивного чиновника Красноярска задержали за взятку стройматериалами для загородного дома

Posted 2 февраля 2023, 06:00
Published 2 февраля 2023, 06:00
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Обыск у руководителя главного управления по физкультуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова связан с уголовным делом, открытым в отношении руководства и сотрудников «Центра спортивных клубов» (ЦСК).
То дело было возбуждено после прокурорской проверки, оно связано с хищением 18 миллионов бюджетных средств, выделенных на занятие спортом детей и молодых людей.
Сейчас полицейские установили, что Черноусов получил взятку от директора «ЦСК» Максима Кузнецова в виде строительных материалов и инструментов на сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были выделены из бюджета на заливку льда на стадионе для детских занятий, но на деле использовались для строительства личного загородного дома Черноусова. Еще речь идет о деньгах, выделенных на транспортные нужды «ЦСК».
фото: СК по Красноярскому краю.
По данным полиции, Черноусов угрожал уволить Кузнецова, если тот не окажет ему «финансовую помощь» при строительстве дома в Емельяновском районе.
По месту жительства Черноусова, в его офисе и загородном доме прошли обыски. Сейчас чиновник задержан. В отношении него СК возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Решается вопрос об аресте.
Против Кузнецова уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Он арестован.
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