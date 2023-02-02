Главного спортивного чиновника Красноярска задержали за взятку стройматериалами для загородного дома

Сейчас полицейские установили, что Черноусов получил взятку от директора «ЦСК» Максима Кузнецова в виде строительных материалов и инструментов на сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были выделены из бюджета на заливку льда на стадионе для детских занятий, но на деле использовались для строительства личного загородного дома Черноусова. Еще речь идет о деньгах, выделенных на транспортные нужды «ЦСК».

