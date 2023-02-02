РУСАЛ начал производить лигатуры для высокотехнологичных сплавов

Posted 2 февраля 2023, 07:00
Published 2 февраля 2023, 07:00
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
РУСАЛ запустил собственное производство лигатур, используемых при изготовлении высокотехнологичных сплавов.
Новое производство организовано на территории возле Красноярского алюминиевого завода. Сообщается, что инвестиции в проект составили 7,5 миллиона долларов. Потребителями продукции являются в первую очередь заводы РУСАЛа, а среди внешних клиентов — крупные металлургические предприятия России.
Ранее РУСАЛ покупал легирующие компоненты в Европе и Китае.
Лигатура — это сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения в жидкий металл тугоплавких элементов. Применение лигатур позволяет произвести сплавы с точным химическим составом для достижения заданных физических свойств. Например, лигатура алюминий-скандий используется для производства сплавов, применяемых в судостроении. С цирконием — для электротехнической промышленности.
Сотрудники Инженерно-технологического центра РУСАЛа работали над проектом производства лигатур несколько лет. Началом проекта было создание своей технологии получения лигатур алюминий-скандий. Следующим этапом стало создание технологий производства других типов лигатур — например, со стронцием, марганцем, титаном, никелем, железом, кобальтом и редкоземельными металлами.
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