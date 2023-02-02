РУСАЛ начал производить лигатуры для высокотехнологичных сплавов

Лигатура — это сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения в жидкий металл тугоплавких элементов. Применение лигатур позволяет произвести сплавы с точным химическим составом для достижения заданных физических свойств. Например, лигатура алюминий-скандий используется для производства сплавов, применяемых в судостроении. С цирконием — для электротехнической промышленности.