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Posted 2 февраля 2023, 02:21

Published 2 февраля 2023, 02:21

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

В Красноярске выставят самую большую картину Василия Сурикова

2 февраля 2023, 02:21

Русский музей, который находится в Петербурге, отправит в Красноярск самое масштабное из своей коллекции полотно художника Василия Сурикова — «Покорение Сибири Ермаком».

artchive.ru.

Работу в Красноярск отправят для выставки к 175-летию со дня рождения художника, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольгу Бабину.

«Самая большая работа Сурикова, которая сейчас на экспозиции, отправится в Красноярск. Эта работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид. Они ее почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск», — сказала Бабина.

«Покорение Сибири Ермаком» — полотно размером почти 3 на 6 метров. Художник работал над ним четыре года и завершил в 1895 году. Пока не сообщается, где конкретно выставят работу.

#Анна Комарова#Культура#Новости
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