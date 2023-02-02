В Красноярске выставят самую большую картину Василия Сурикова

Posted 2 февраля 2023, 02:21
Published 2 февраля 2023, 02:21
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Русский музей, который находится в Петербурге, отправит в Красноярск самое масштабное из своей коллекции полотно художника Василия Сурикова — «Покорение Сибири Ермаком».
Работу в Красноярск отправят для выставки к 175-летию со дня рождения художника, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольгу Бабину.
«Самая большая работа Сурикова, которая сейчас на экспозиции, отправится в Красноярск. Эта работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид. Они ее почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск», — сказала Бабина.
«Покорение Сибири Ермаком» — полотно размером почти 3 на 6 метров. Художник работал над ним четыре года и завершил в 1895 году. Пока не сообщается, где конкретно выставят работу.
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