В Красноярске выставят самую большую картину Василия Сурикова

«Самая большая работа Сурикова, которая сейчас на экспозиции, отправится в Красноярск. Эта работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид. Они ее почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск», — сказала Бабина.