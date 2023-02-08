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Posted 8 февраля 2023, 08:09

Published 8 февраля 2023, 08:09

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Школьники из Норильска примут участие во всероссийском чемпионате по мини-футболу

8 февраля 2023, 08:09

Юные футболисты из Норильска примут участие в чемпионате по мини-футболу.

Во всероссийский финал команда из Норильска вышла после отборочных соревнований «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье». Кроме норильчан, в чемпионате примут участие ребята из Мурманской области и Забайкальского края.

Программа «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье» проводится уже восьмой год подряд ассоциацией мини-футбола России и компанией «Норникель». Она направлена на интеграцию общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в моногородах и поселках производственной деятельности ГМК, а также на улучшение материально-технической базы команд.

Кроме самих отборочных соревнований, в Мончегорске, Никеле, Норильске и Чите прошли тренерские семинары. Практические и теоретические занятия проводил тренер высшей квалификации Республики Казахстан, обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Сергей Белокуров.

#Анна Комарова#Спорт#Новости
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