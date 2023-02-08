Школьники из Норильска примут участие во всероссийском чемпионате по мини-футболу

Программа «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье» проводится уже восьмой год подряд ассоциацией мини-футбола России и компанией «Норникель». Она направлена на интеграцию общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в моногородах и поселках производственной деятельности ГМК, а также на улучшение материально-технической базы команд.