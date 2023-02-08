Школьники из Норильска примут участие во всероссийском чемпионате по мини-футболу

Posted 8 февраля 2023, 08:09
Published 8 февраля 2023, 08:09
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Юные футболисты из Норильска примут участие в чемпионате по мини-футболу.
Во всероссийский финал команда из Норильска вышла после отборочных соревнований «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье». Кроме норильчан, в чемпионате примут участие ребята из Мурманской области и Забайкальского края.
Программа «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье» проводится уже восьмой год подряд ассоциацией мини-футбола России и компанией «Норникель». Она направлена на интеграцию общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в моногородах и поселках производственной деятельности ГМК, а также на улучшение материально-технической базы команд.
Кроме самих отборочных соревнований, в Мончегорске, Никеле, Норильске и Чите прошли тренерские семинары. Практические и теоретические занятия проводил тренер высшей квалификации Республики Казахстан, обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Сергей Белокуров.