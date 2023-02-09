Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право на разработку крупнейшего месторождения лития

«Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, — прокомментировал старший вице-президент — производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов. — С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с "Росатомом" обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли».