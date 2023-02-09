Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право на разработку крупнейшего месторождения лития

Posted 9 февраля 2023, 06:28
Published 9 февраля 2023, 06:28
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Совместное предприятие «Норникеля» и горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» «Полярный литий» получило право пользования Колмозерским месторождением лития — самым крупным в стране.
Месторождение находится в Мурманской области. Проект его разработки предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тысяч тонн в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.
Предполагается, что новое производство откроет более тысячи новых рабочих мест и импортозаместит в России литиевое сырье и батарейные компоненты. Аукцион на право разработки месторождения проводили Роснедра. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 млрд рублей, срок пользования участком — 20 лет.
«Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, — прокомментировал старший вице-президент — производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов. — С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с "Росатомом" обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли».
Колмозерское месторождение было открыто в 1947 году. Оно также содержит бериллий, ниобий и тантал. Выход месторождения на проектную мощность планируется к 2030 году.
«Норникель» также учтет интересы местных сообществ и экологические риски. Компания продолжит консультации по проведению этнологической экспертизы и намерена предложить представителям коренных народов Мурманской области применение процедуры СПОС — свободного предварительного осознанного согласия на проект освоения месторождения.