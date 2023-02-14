Депутаты Красноярска пожалуются в прокуратуру и ФАС на счета за тепло

Posted 14 февраля 2023, 10:49
Published 14 февраля 2023, 10:49
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Депутаты красноярского горсовета на комиссии по городскому хозяйству решили обратиться в краевую прокуратуру и федеральную антимонопольную службу из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в особенности из-за счетов на отопление.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале краевой депутат Александр Глисков. Он уточнил «Проспекту Мира», что депутаты проголосовали за отправку жалоб в ведомства почти единогласно.