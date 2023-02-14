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Posted 14 февраля 2023, 10:49

Published 14 февраля 2023, 10:49

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Депутаты Красноярска пожалуются в прокуратуру и ФАС на счета за тепло

14 февраля 2023, 10:49

Депутаты красноярского горсовета на комиссии по городскому хозяйству решили обратиться в краевую прокуратуру и федеральную антимонопольную службу из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в особенности из-за счетов на отопление.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале краевой депутат Александр Глисков. Он уточнил «Проспекту Мира», что депутаты проголосовали за отправку жалоб в ведомства почти единогласно.

  • В Красноярском крае запускали петицию «Нет грабительским тарифам», которая собрала более 100 тысяч подписей. В декабре и январе больше всего жители жаловались на счета за отопление.
  • Ранее ФАС уже обещала проверить, как регионы, включая Красноярский край, начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги.
#Анна Комарова#Новости#Жкх
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