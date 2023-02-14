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Posted 14 февраля 2023, 12:28

Published 14 февраля 2023, 12:28

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Красноярца впустили в Южную Корею после нескольких месяцев жизни в аэропорту

14 февраля 2023, 12:28

Суд Инчхона в Южной Корее аннулировал решение местной миграционной службы в отношении двух россиян, которым отказали в статусе беженцев.

Пятеро мужчин несколько месяцев прожили в аэропорту, ожидая сначала решения миграционной службы, а потом — решения суда. Двоих из них впустят в страну, где они будут дожидаться рассмотрения документов на статус беженца.

Как сообщает издание The Korea Times, один из двух мужчин, которых впустили — красноярец, который активно участвовал в протестах в России, а после объявления мобилизации получил повестку и принял решение уехать из страны.

Дело двоих оставшихся мужчин будут рассматривать в конце февраля, еще одному отказали.

#Анна Комарова#Люди#Новости
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