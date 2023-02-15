28 февраля в ресторане Tunguska состоится гала-ужин от бренд-шефа азиатских ресторанов Москвы Koji и Lucky Izakaya

История Lucky Group началась в 2017 году, и уже их первый проект – Margarita Bistro – приковал к себе внимание столичного ресторанного комьюнити. Спустя 6 лет о них знают по всей России, и вот, наконец, большая Lucky-команда приедет в Tunguska, чтобы побаловать красноярских гурманов.

