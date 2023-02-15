28 февраля в ресторане Tunguska состоится гала-ужин от бренд-шефа азиатских ресторанов Москвы Koji и Lucky Izakaya

Posted 15 февраля 2023, 09:00
Published 15 февраля 2023, 09:00
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
28 февраля в ресторане Tunguska состоится гала-ужин от команды московской ресторанной группы Lucky Group. Бренд-шеф одних из главных азиатских ресторанов Москвы Koji и Lucky Izakaya Василий Зайцев представит свой сет Modern Asia из 6 курсов.
Морские ежи, чёрная треска, матча: азиатская кухня предстанет перед нами в новом, авторском ключе, сохранив свою экзотичность и подлинность.
К каждому курсу шеф-бармен Максим Горелик и бар-менеджер Сергей Струк создали коктейли на основе ультрапремиальной водки NIKI, которую создаёт вся та же ресторанная команда. Коктейли, которые творит Максим и его команда, считают одними из лучших в столице, а сам Максим входит в топ-3 бар-менеджеров России по версии Barproof.
История Lucky Group началась в 2017 году, и уже их первый проект – Margarita Bistro – приковал к себе внимание столичного ресторанного комьюнити. Спустя 6 лет о них знают по всей России, и вот, наконец, большая Lucky-команда приедет в Tunguska, чтобы побаловать красноярских гурманов.
Стоимость ужина из 6 курсов — 4800 рублей, коктейльное сопровождение — 2400 рублей.
Зарезервировать столик можно по номеру: 269-93-88