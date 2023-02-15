«Мы с вами в полной заднице»: историк из Новосибирска сравнил, как чистят улицы в его городе и Красноярске

Posted 15 февраля 2023, 09:38
Published 15 февраля 2023, 09:38
Modified 6 августа 2023, 13:42
Updated 6 августа 2023, 13:42
Виктор похвалил Красноярск и другие территории за уборку улиц и написал, что «нигде нет такого бардака с уборкой снега», как в Новосибирске.
«Дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице по сравнению с ними. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали „небывалые осадки“».
В комментариях жители согласились с мнением историка о запущенности уборки снега в родном городе. Один из новосибирцев добавил, что «по степени заброшенности городской среды Новосибирск — один из лидеров среди всех городов», которые он посещал за последние три года.