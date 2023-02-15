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Posted 15 февраля 2023, 09:38

Published 15 февраля 2023, 09:38

Modified 6 августа 2023, 13:42

Updated 6 августа 2023, 13:42

«Мы с вами в полной заднице»: историк из Новосибирска сравнил, как чистят улицы в его городе и Красноярске

«Мы с вами в полной заднице»: историк из Новосибирска сравнил, как чистят улицы в его городе и Красноярске

15 февраля 2023, 09:38
Историк из Новосибирска Виктор Козодой посетил Красноярск и еще пять небольших городов России, включая Ачинск, Канск и Енисейск, и сравнил их с родным городом. Он поделился мнением на своей странице в VK.

Виктор похвалил Красноярск и другие территории за уборку улиц и написал, что «нигде нет такого бардака с уборкой снега», как в Новосибирске.

Фото: Так выглядит улица Ленина в Новосибирске. Фото: Виктор Козодой / VK.
«Дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице по сравнению с ними. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали „небывалые осадки“».

В комментариях жители согласились с мнением историка о запущенности уборки снега в родном городе. Один из новосибирцев добавил, что «по степени заброшенности городской среды Новосибирск — один из лидеров среди всех городов», которые он посещал за последние три года.

фото: Андрей Яночкин /vk.com/act54.

  • В 2022 году блогер из Новосибирска Василий Баранов посетил Красноярск и сравнил его с родным городом. После сравнения автору «захотелось плакать».
  • В 2021 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в Красноярске «нет снега» — так он отвечал на вопрос о завалах в своем городе. Чиновник сказал, что у нас другой «микроклимат».
  • Красноярский синоптик, комментируя это, сказал, что Новосибирск расположен западнее и там на самом деле больше осадков.
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