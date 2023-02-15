«Мы с вами в полной заднице»: историк из Новосибирска сравнил, как чистят улицы в его городе и Красноярске

«Дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице по сравнению с ними. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали „небывалые осадки“».