Красноярец постоянно приходил в «Батон», чтобы похищать сыр

Posted 17 февраля 2023, 03:48
Published 17 февраля 2023, 03:48
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярске 19-летний парень пытался украсть из магазина 18 упаковок сыра, но его поймали.
Как рассказали в краевом управлении Росгвардии, 14 февраля молодой человек пытался похитить из магазина «Батон» на Республики сыр на сумму более 3 тысяч рублей. Он сложил продукты в рюкзак, но это заметили сотрудники магазина, которые нажали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.
Позже выяснилось, что парень не в первый раз похищал сыр из этого магазина. Сырокрада передали полиции. «Проспект Мира» запросил комментарий в ведомстве.