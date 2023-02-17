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Posted 17 февраля 2023, 03:48

Published 17 февраля 2023, 03:48

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Красноярец постоянно приходил в «Батон», чтобы похищать сыр

17 февраля 2023, 03:48

В Красноярске 19-летний парень пытался украсть из магазина 18 упаковок сыра, но его поймали.

Как рассказали в краевом управлении Росгвардии, 14 февраля молодой человек пытался похитить из магазина «Батон» на Республики сыр на сумму более 3 тысяч рублей. Он сложил продукты в рюкзак, но это заметили сотрудники магазина, которые нажали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.

видео: Росгвардия.

Позже выяснилось, что парень не в первый раз похищал сыр из этого магазина. Сырокрада передали полиции. «Проспект Мира» запросил комментарий в ведомстве.

#Анна Комарова#Видео#Криминал#Новости
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