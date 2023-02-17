Красноярец постоянно приходил в «Батон», чтобы похищать сыр

Как рассказали в краевом управлении Росгвардии, 14 февраля молодой человек пытался похитить из магазина «Батон» на Республики сыр на сумму более 3 тысяч рублей. Он сложил продукты в рюкзак, но это заметили сотрудники магазина, которые нажали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.