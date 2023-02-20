prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2023, 13:15

Published 20 февраля 2023, 13:15

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Потоп СФУ и сожжение машины с телом: что обсуждали в Красноярске 20 февраля

20 февраля 2023, 13:15

«Проспект Мира» публикует список самых важных, ярких и интересных новостей в Красноярске за 20 февраля.

  • В Красноярске девушка упала с крыши;
  • В Красноярске затопило общежитие СФУ — вода бежала даже из розеток;
  • Куда слетать красноярцам на февральские и мартовские праздники;
  • 19-летний красноярец проследил за девочкой и показал ей пенис;
  • Под Красноярском из-за снегопада перекрыли федеральную трассу;
  • Сибиряк убил знакомого за отказ занять денег и сжег автомобиль с телом.
#Анастасия Аскарова#Новости#Дайджест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика