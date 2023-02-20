Потоп СФУ и сожжение машины с телом: что обсуждали в Красноярске 20 февраля

«Проспект Мира» публикует список самых важных, ярких и интересных новостей в Красноярске за 20 февраля. В Красноярске девушка упала с крыши;

В Красноярске затопило общежитие СФУ — вода бежала даже из розеток;

Куда слетать красноярцам на февральские и мартовские праздники;

19-летний красноярец проследил за девочкой и показал ей пенис;

Под Красноярском из-за снегопада перекрыли федеральную трассу;

Сибиряк убил знакомого за отказ занять денег и сжег автомобиль с телом.