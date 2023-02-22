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Posted 22 февраля 2023, 08:05

Published 22 февраля 2023, 08:05

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

В «Бобровом логу» встретили трехмиллионного посетителя

22 февраля 2023, 08:05

В фанпарке «Бобровый лог» была зафиксирована трехмиллионная продажа.

Юбилейная продажа состоялась 21 февраля в 18:25 — ски-пасс абонементом «Вечерний» пополнил 19-летний студент Тойбаа Лагба-Доржу. Он рассказал, что приехал в фанпарк, чтобы отметить тувинский Новый год Шагаа на склоне. 

Посетителю подарили безлимитный годовой абонемент на канатную дорогу на зиму и лето, полный сервис личного снаряжения или прокат премиум-снаряжения на весь день от GetSki и ужин в ресторане «Хозяин тайги».

Как уточняют в фанпарке, в этом сезоне количество новичков на склоне выросло более чем на 5 000 человек. Каждая пятая покупка совершается онлайн. Популярность набирают бесплатные шаттлы — с 24 декабря за выходные и праздники на них проехали более 2 000 посетителей. Более 100 новичков вдохновились снежными и джиббовыми фигурами и прокачивают свое мастерство в сноупарке.

#Анна Комарова#Общество#Новости
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