В «Бобровом логу» встретили трехмиллионного посетителя

Как уточняют в фанпарке, в этом сезоне количество новичков на склоне выросло более чем на 5 000 человек. Каждая пятая покупка совершается онлайн. Популярность набирают бесплатные шаттлы — с 24 декабря за выходные и праздники на них проехали более 2 000 посетителей. Более 100 новичков вдохновились снежными и джиббовыми фигурами и прокачивают свое мастерство в сноупарке.