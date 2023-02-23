Венера, Юпитер и Луна сблизились над Красноярском

«За сутки Луна перемещается по небу на 15 градусов. Вчера она была возле Венеры, а сегодня уже возле Юпитера. Вечером они встанут в ряд. Послезавтра Луна отойдёт ещё дальше, и компактности, чтобы все небесные тела собрались в одном месте — такого не будет. Так что советую всем красноярцам, которые ещё не засняли это явление, сделать это сегодня».