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Posted 23 февраля 2023, 05:35

Published 23 февраля 2023, 05:35

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Венера, Юпитер и Луна сблизились над Красноярском

23 февраля 2023, 05:35

В ночь на 23 февраля красноярцы увидели сближение Венеры и Юпитера, а рядом был тонкий месяц. Горожане поделились снимками в социальных сетях.

Поделился кадрами и руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков. «В Красноярске ясное небо, как по заказу», – написал он. 

По словам Веселкова, наблюдать соседство Венеры, Юпитера и Луны на небосводе можно будет и сегодня.

«За сутки Луна перемещается по небу на 15 градусов. Вчера она была возле Венеры, а сегодня уже возле Юпитера. Вечером они встанут в ряд. Послезавтра Луна отойдёт ещё дальше, и компактности, чтобы все небесные тела собрались в одном месте — такого не будет. Так что советую всем красноярцам, которые ещё не засняли это явление, сделать это сегодня».
#Город#Природа#Новости
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