26 лет назад в Академгородке изнасиловали и убили девушку — убийцу поймали только сейчас

Posted 25 февраля 2023, 04:07
Published 25 февраля 2023, 04:07
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, совершенных 26 лет назад.
Как сообщили в краевом СК, утром 27 мая 1997 года водитель автобуса нашел тело 18-летней девушки в лесополосе дендрария Института леса, который находится в Академгородке. На теле были видны следы насильственной смерти. Тогда было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и убийстве, но следователи не смогли вычислить убийцу.
В 2023 году удалось установить свидетеля, который владел информацией о преступлении и том, кто его совершил. 16 февраля в Красноярске задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя. Он подробно рассказал о совершенном убийстве.
видео: krk.sledcom.ru.
По словам мужчины, вечером 26 мая 1997 года он в 15-летнем возрасте выпивал алкоголь в компании знакомой в районе дендрария. Затем он напал на девушку и изнасиловал, чтобы скрыть это, он стал душить пострадавшую и бить камнем по голове и лицу. От травм она скончалась на месте.
Сейчас мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО.