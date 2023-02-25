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Posted 25 февраля 2023, 04:07

Published 25 февраля 2023, 04:07

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

26 лет назад в Академгородке изнасиловали и убили девушку — убийцу поймали только сейчас

25 февраля 2023, 04:07

В Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, совершенных 26 лет назад.

Как сообщили в краевом СК, утром 27 мая 1997 года водитель автобуса нашел тело 18-летней девушки в лесополосе дендрария Института леса, который находится в Академгородке. На теле были видны следы насильственной смерти. Тогда было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и убийстве, но следователи не смогли вычислить убийцу.

В 2023 году удалось установить свидетеля, который владел информацией о преступлении и том, кто его совершил. 16 февраля в Красноярске задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя. Он подробно рассказал о совершенном убийстве.

видео: krk.sledcom.ru.

По словам мужчины, вечером 26 мая 1997 года он в 15-летнем возрасте выпивал алкоголь в компании знакомой в районе дендрария. Затем он напал на девушку и изнасиловал, чтобы скрыть это, он стал душить пострадавшую и бить камнем по голове и лицу. От травм она скончалась на месте.

Сейчас мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

#Алёна Аракчеева#Криминал#Новости
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