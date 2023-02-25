26 лет назад в Академгородке изнасиловали и убили девушку — убийцу поймали только сейчас

По словам мужчины, вечером 26 мая 1997 года он в 15-летнем возрасте выпивал алкоголь в компании знакомой в районе дендрария. Затем он напал на девушку и изнасиловал, чтобы скрыть это, он стал душить пострадавшую и бить камнем по голове и лицу. От травм она скончалась на месте.