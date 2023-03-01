В Красноярске открылся популярный магазин косметики «Золотое яблоко»

Posted 1 марта 2023, 03:00
Published 1 марта 2023, 03:00
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
1 марта в красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин «Золотое яблоко». Это первая точка популярной сети бутиков косметики и парфюмерии в городе.
«Золотое яблоко» находится на первом этаже у главного входа в здание ТРЦ, ранее там работал магазин Adidas.
Как сообщили в PR-отделе компании «Проспекту Мира», пока магазин работает в техническом режиме, но все желающие уже могут приходить, на полках представлен весь ассортимент продукции. Праздничное открытие с приглашенными визажистами, подарками и дополнительными скидками пройдет позже.