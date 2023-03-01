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Posted 1 марта 2023, 03:00

Published 1 марта 2023, 03:00

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

В Красноярске открылся популярный магазин косметики «Золотое яблоко»

1 марта 2023, 03:00

1 марта в красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин «Золотое яблоко». Это первая точка популярной сети бутиков косметики и парфюмерии в городе.

«Золотое яблоко» находится на первом этаже у главного входа в здание ТРЦ, ранее там работал магазин Adidas.

Как сообщили в PR-отделе компании «Проспекту Мира», пока магазин работает в техническом режиме, но все желающие уже могут приходить, на полках представлен весь ассортимент продукции. Праздничное открытие с приглашенными визажистами, подарками и дополнительными скидками пройдет позже.

  • «Золотое яблоко» — российская сеть косметики и парфюмерии, основанная в Екатеринбурге. Красноярский магазин станет 35-м во всей сети. В Сибири магазины компании находятся в Новосибирске и Иркутске, теперь и в Красноярске.
#Анастасия Аскарова#Город#Новости
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