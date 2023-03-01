В Красноярске открылся популярный магазин косметики «Золотое яблоко»

Как сообщили в PR-отделе компании «Проспекту Мира», пока магазин работает в техническом режиме, но все желающие уже могут приходить, на полках представлен весь ассортимент продукции. Праздничное открытие с приглашенными визажистами, подарками и дополнительными скидками пройдет позже.