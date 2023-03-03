prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2023, 06:31

Published 3 марта 2023, 06:31

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

В Красноярске курьер мошенников сам отговорил пенсионерку отдавать деньги аферистам

3 марта 2023, 06:31

В Красноярске курьер нанялся на работу к мошенникам, но помог их жертве. 

видео: 24.мвд.рф.

Как рассказали в полиции, мужчина откликнулся на предложение о работе курьером в мессенджере, но не уточнил, что именно надо будет делать. Когда он приехал на место заказа, он увидел взволнованную пенсионерку.

Курьер догадался, что «бабушку хотят обмануть мошенники» и выяснил, что она получила звонок от неизвестного, который заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП. Женщина собрала 300 тысяч и ждала курьера.

Красноярец вызвал полицию и позвонил дочери женщины. Выяснилось, что с ней все в порядке. Она пыталась дозвониться до 82-летней матери, но телефоны пенсионерки были заняты.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело, самому курьеру ничего не грозит.

#Видео#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика