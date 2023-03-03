В Красноярске курьер мошенников сам отговорил пенсионерку отдавать деньги аферистам

Posted 3 марта 2023, 06:31
Published 3 марта 2023, 06:31
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Красноярске курьер нанялся на работу к мошенникам, но помог их жертве.
Как рассказали в полиции, мужчина откликнулся на предложение о работе курьером в мессенджере, но не уточнил, что именно надо будет делать. Когда он приехал на место заказа, он увидел взволнованную пенсионерку.
Курьер догадался, что «бабушку хотят обмануть мошенники» и выяснил, что она получила звонок от неизвестного, который заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП. Женщина собрала 300 тысяч и ждала курьера.
Красноярец вызвал полицию и позвонил дочери женщины. Выяснилось, что с ней все в порядке. Она пыталась дозвониться до 82-летней матери, но телефоны пенсионерки были заняты.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело, самому курьеру ничего не грозит.