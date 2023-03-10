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Posted 10 марта 2023, 10:53

Published 10 марта 2023, 10:53

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Экс-депутат красноярского горсовета Аркадий Волков вышел по УДО

10 марта 2023, 10:53

Бывший красноярский депутат горсовета Аркадия Волкова, осужденный за взятку и мошенничество, вышел из тюрьмы. Об этом сообщил красноярский ресторатор Владимир Владимиров, которого он навестил. Создатель «Машины добрых дел» провёл в колонии больше 3,5 лет. 

В ноябре 2022 года Железнодорожный районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Волкова, однако сразу выйти ему не удалось – прокуратура подала апелляцию.

Прежний телефон Аркадия в сети больше не зарегистрирован. Владимир Владимиров рассказал «Проспекту Мира», что Волков чувствует себя хорошо, в ближайших планах у экс-депутата провести больше времени с семьёй. С журналистами он общаться не хочет. 

  • Уголовное дело против депутата Волкова связано с его социальным проектом «Машина добрых дел», который предполагал помощь малоимущим гражданам в решении бытовых проблем.
  • Суд Железнодорожного района установил, что в феврале 2016 Волков обратился к руководству КрасТЭК и попросил фиктивно трудоустроить троих сотрудников проекта. Они получили более 430 тысяч рублей в качестве зарплаты.
  • В ноябре 2018 стало известно о дополнительном эпизоде в деле — Волкова заподозрили в мошеннических действиях на сумму в 370 тысяч рублей, снова связанных с его социальным проектом.
  • Приговор Аркадию Волкову — семь лет строгого режима — вызвал резонанс среди красноярской общественности. Бывшие коллеги по горсовету и простые пользователи посчитали такое наказание чрезмерным и привели в пример коррупционеров, которые получили меньший срок при больших суммах.
  • В начале октября 2019 красноярцы начали собирать подписи в защиту Волкова — его коллеги и знакомые призывали «остановить безумие» и заменить наказание для экс-депутата на более мягкое.
#Люди#Общество#Новости
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