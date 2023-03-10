Экс-депутат красноярского горсовета Аркадий Волков вышел по УДО

Posted 10 марта 2023, 10:53
Published 10 марта 2023, 10:53
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Бывший красноярский депутат горсовета Аркадия Волкова, осужденный за взятку и мошенничество, вышел из тюрьмы. Об этом сообщил красноярский ресторатор Владимир Владимиров, которого он навестил. Создатель «Машины добрых дел» провёл в колонии больше 3,5 лет.
В ноябре 2022 года Железнодорожный районный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Волкова, однако сразу выйти ему не удалось – прокуратура подала апелляцию.
Прежний телефон Аркадия в сети больше не зарегистрирован. Владимир Владимиров рассказал «Проспекту Мира», что Волков чувствует себя хорошо, в ближайших планах у экс-депутата провести больше времени с семьёй. С журналистами он общаться не хочет.