Экс-депутат красноярского горсовета Аркадий Волков вышел по УДО

Прежний телефон Аркадия в сети больше не зарегистрирован. Владимир Владимиров рассказал «Проспекту Мира», что Волков чувствует себя хорошо, в ближайших планах у экс-депутата провести больше времени с семьёй. С журналистами он общаться не хочет.