В пожаре в Красноярском крае погиб 17-летний подросток — он жил один

В деревне Красный завод Боготольского района произошел пожар в жилом частном доме — от отравления угарным газом погиб 17-летний парень.

Как сообщили в прокуратуре, пожар начался 10 марта около 7 часов утра. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электрочайника. Погибший подросток временно жил один, уточняют в ведомстве — его родители с января находятся на вахте. Ранее семья не попадала в поле зрения органов профилактики. Прокуратура начала проверку — ведомство оценит соблюдение противопожарной безопасности и работу органов профилактики. В краевом следственном комитете уточнили, что за мальчиком присматривала бабушка. По факту смерти подростка СК возбудил уголовное дело.