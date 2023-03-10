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Posted 10 марта 2023, 05:22

Published 10 марта 2023, 05:22

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

В пожаре в Красноярском крае погиб 17-летний подросток — он жил один

10 марта 2023, 05:22
В деревне Красный завод Боготольского района произошел пожар в жилом частном доме — от отравления угарным газом погиб 17-летний парень.

Как сообщили в прокуратуре, пожар начался 10 марта около 7 часов утра. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электрочайника. 

Погибший подросток временно жил один, уточняют в ведомстве — его родители с января находятся на вахте. Ранее семья не попадала в поле зрения органов профилактики. 

Прокуратура начала проверку — ведомство оценит соблюдение противопожарной безопасности и работу органов профилактики. В краевом следственном комитете уточнили, что за мальчиком присматривала бабушка. По факту смерти подростка СК возбудил уголовное дело.

#Анна Комарова#Происшествия#Новости
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