В пожаре в Красноярском крае погиб 17-летний подросток — он жил один

Posted 10 марта 2023, 05:22
Published 10 марта 2023, 05:22
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Как сообщили в прокуратуре, пожар начался 10 марта около 7 часов утра. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электрочайника.
Погибший подросток временно жил один, уточняют в ведомстве — его родители с января находятся на вахте. Ранее семья не попадала в поле зрения органов профилактики.
Прокуратура начала проверку — ведомство оценит соблюдение противопожарной безопасности и работу органов профилактики. В краевом следственном комитете уточнили, что за мальчиком присматривала бабушка. По факту смерти подростка СК возбудил уголовное дело.