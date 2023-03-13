Красноярца задержали в Новосибирске из-за поджога центра помощи военным

Сотрудники полиции и ФСБ нашли подозреваемого и заявили, что это молодой человек из Красноярска, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у него изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты, две флешки и семь банок с жидкостью для зажигалок.