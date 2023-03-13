Красноярца задержали в Новосибирске из-за поджога центра помощи военным

Posted 13 марта 2023, 08:10
Published 13 марта 2023, 08:10
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
В Новосибирске задержан 23-летний житель Красноярска по подозрению в поджоге.
Как рассказали «Проспекту Мира» в новосибирской полиции, 6 марта неизвестный поджег здание в Советском районе Новосибирска. Пожар быстро потушили, здание не пострадало.
Сотрудники полиции и ФСБ нашли подозреваемого и заявили, что это молодой человек из Красноярска, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сообщается, что у него изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты, две флешки и семь банок с жидкостью для зажигалок.
В помещении, которое поджег красноярец, находится центр «Активный город», волонтеры которого собирают вещи для погорельцев и гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине.
Возбуждено уголовное дело о покушении на поджог (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК). Красноярца отправили в СИЗО.