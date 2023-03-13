Стройнадзор все-таки нашел ошибки в огромных счетах красноярцев за отопление

Posted 13 марта 2023, 07:49
Published 13 марта 2023, 07:49
Modified 29 мая 2023, 10:50
Updated 29 мая 2023, 10:50
Стройнадзор сообщил, что нашел ошибки в некоторых платежках красноярцев за отопление.
Ответ ведомства опубликовал депутат заксобрания Илья Зайцев. Судя по нему, Стройнадзор заявил о «частных случаях» неправильных начислений за тепло. Причиной этому называют использование неверных данных по площади помещений или неверное распределение объема тепловой энергии, зафиксированного прибором учета.
Зайцев отметил, что в ответе не сказано, сколько неверных начислений выявлено. Указано только, что нарушения не системны и устраняются. «Проспект Мира» запросил комментарий в Стройнадзоре.
Прокуратура Красноярского края, проводившая проверку начислений за тепло, ответила депутату, что большие суммы в квитанциях могли возникнуть и из-за несовершенства федерального нормативного акта, по которому формируется индекс изменения размера платы. Ведомство проинформировало Генпрокуратуру о необходимости изменить этот документ.