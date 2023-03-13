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Posted 13 марта 2023, 07:49

Published 13 марта 2023, 07:49

Modified 29 мая 2023, 10:50

Updated 29 мая 2023, 10:50

Стройнадзор все-таки нашел ошибки в огромных счетах красноярцев за отопление

13 марта 2023, 07:49

Стройнадзор сообщил, что нашел ошибки в некоторых платежках красноярцев за отопление.

Ответ ведомства опубликовал депутат заксобрания Илья Зайцев. Судя по нему, Стройнадзор заявил о «частных случаях» неправильных начислений за тепло. Причиной этому называют использование неверных данных по площади помещений или неверное распределение объема тепловой энергии, зафиксированного прибором учета.

Зайцев отметил, что в ответе не сказано, сколько неверных начислений выявлено. Указано только, что нарушения не системны и устраняются. «Проспект Мира» запросил комментарий в Стройнадзоре.

Прокуратура Красноярского края, проводившая проверку начислений за тепло, ответила депутату, что большие суммы в квитанциях могли возникнуть и из-за несовершенства федерального нормативного акта, по которому формируется индекс изменения размера платы. Ведомство проинформировало Генпрокуратуру о необходимости изменить этот документ.

  • Ранее стало известно, что жители дома на Ленина, 52 переплатили около полутора миллиона рублей из-за неправильной работы счетчика.
  • Зимние месяцы красноярцы массово жаловались на высокие счета за отопление. В интернете запускали петицию «Нет грабительским тарифам», которая собрала более 100 тысяч подписей.
  • В СГК заявляли, что увеличение сумм связано с повышением тарифов на все коммунальные услуги и увеличением фактического потребления тепла.
  • Служба строительного надзора уже выборочно проверяла платежки красноярцев и заявляла, что не нашла нарушений в расчетах. Но после жалоб на ведомство служба начала проводить новые проверки.
#Общество#Новости
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