Красноярец украл из супермаркета почти 100 плиток шоколада и отдал детям

Все произошло в декабре 2022 года. Представители супермаркета обратились в полицию и заявили о крупной недостаче. Полицейские просмотрели записи с камер и выяснили, что двое малознакомых друг с другом мужчин пришли в магазин, сложили в сумку 188 плиток шоколада и ушли.