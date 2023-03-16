Красноярец украл из супермаркета почти 100 плиток шоколада и отдал детям

Posted 16 марта 2023, 04:20
Published 16 марта 2023, 04:20
Modified 16 марта 2023, 04:22
Updated 16 марта 2023, 04:22
Все произошло в декабре 2022 года. Представители супермаркета обратились в полицию и заявили о крупной недостаче. Полицейские просмотрели записи с камер и выяснили, что двое малознакомых друг с другом мужчин пришли в магазин, сложили в сумку 188 плиток шоколада и ушли.
Одного из них задержали, второго еще ищут. Задержанный красноярец заявил, что украденные плитки они разделили поровну, свою долю мужчина отдал своим детям.
Полиция закончила расследование дела. Обвиняемый признал вину и возместил половину ущерба, причиненного магазину. Ранее мужчина уже был судим.