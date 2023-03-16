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Posted 16 марта 2023, 04:20

Published 16 марта 2023, 04:20

Modified 16 марта 2023, 04:22

Updated 16 марта 2023, 04:22

Красноярец украл из супермаркета почти 100 плиток шоколада и отдал детям

16 марта 2023, 04:20
В Красноярске будут судить 34-летнего мужчину — он вместе с сообщником украл из супермаркета шоколад на 14 тысяч рублей.

Все произошло в декабре 2022 года. Представители супермаркета обратились в полицию и заявили о крупной недостаче. Полицейские просмотрели записи с камер и выяснили, что двое малознакомых друг с другом мужчин пришли в магазин, сложили в сумку 188 плиток шоколада и ушли. 

Одного из них задержали, второго еще ищут. Задержанный красноярец заявил, что украденные плитки они разделили поровну, свою долю мужчина отдал своим детям.

Полиция закончила расследование дела. Обвиняемый признал вину и возместил половину ущерба, причиненного магазину. Ранее мужчина уже был судим. 

#Анна Комарова#Видео#Криминал
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