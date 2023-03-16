Юрист рассказал, законно ли в России рассылают повестки

Юрист отмечает, что вызывать в военкомат для уточнения данных могут и во время отбора на военные сборы для подготовки тех, кто находится в запасе. Но сборы проводятся только на основании президентского указа, а он пока не опубликован, так что, по словам Чикова, повестки на военные сборы сейчас могут быть незаконными.