Юрист рассказал, законно ли в России рассылают повестки

Posted 16 марта 2023, 02:45
Published 16 марта 2023, 02:45
Modified 16 марта 2023, 04:32
Updated 16 марта 2023, 04:32
Как сообщает Чиков в своем телеграм-канале, повестки для уточнения данных и с требованием явиться на военные сборы приходили жителям как минимум 22 регионов — среди них есть и Красноярский край.
Чиков пишет, что военкомат может вручить гражданину повестку, если тот не сообщает об изменении своих данных. Военнообязанный должен в двухнедельный срок извещать военкомат об изменении места жительства или пребывания, семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, следить за актуальностью данных должен и работодатель.
Юрист отмечает, что вызывать в военкомат для уточнения данных могут и во время отбора на военные сборы для подготовки тех, кто находится в запасе. Но сборы проводятся только на основании президентского указа, а он пока не опубликован, так что, по словам Чикова, повестки на военные сборы сейчас могут быть незаконными.
По словам Павла Чикова, не исключено, что военкоматы сейчас рассылают повестки, чтобы актуализировать информацию для единой электронной базы военнообязанных.
Чиков подчеркивает, что ситуация с новыми повестками — это не вторая волна мобилизации. По его мнению, власти могут вообще обойтись без дополнительного набора.