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Posted 17 марта 2023, 08:56

Published 17 марта 2023, 08:56

Modified 17 марта 2023, 10:01

Updated 17 марта 2023, 10:01

Красноярцы возвращаются из Украины без рук и ног, но что с протезами

17 марта 2023, 08:56
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов заявил, что во время боевых действий регион особенно нуждается в собственном производстве современных протезов.

По его словам, единственная такая государственная мастерская закрылась около года назад. При этом, отметил он, самая частая травма, которую российские военные получают в Украине — от взрывной мины с утратой конечности. 

Омбудсмен сообщает, что в край уже возвращаются участники боевых действий в Украине, которые остались без рук или ног, и спрашивает, будут ли их «гонять» на примерку протезов в другие регионы. Уполномоченный отмечает, что необходимо решить вопрос. 

В разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» Денисов уточнил, что государственная мастерская в Красноярском крае была закрыта еще в прошлом году, и с тех пор не было никаких подвижек в сторону создания нового производства. Но он добавил, что когда мастерская еще работала, качество протезов все равно было низким.

«Уже в то время было понятно, что это позавчерашний день, качество 70-х годов. Нужно современное производство, нужно уже сейчас заниматься этим в полный рост. И не просто какие-то накладки для культей делать, а хорошие протезы — чтобы можно было что-то держать. Ко мне уже приходят молодые парни, а ведь им надо как-то дальше жить, работать, создавать семьи».

Денисов отметил, что за счет государства можно покупать высокотехнологичные протезы и в частных организациях, но, как он считает, это станет большой нагрузкой для бюджета. Вдобавок чаще всего в таких случаях бюджет покрывает не всю стоимость протеза.

«ПМ» обратился в краевой минздрав за комментарием. Позже там ответили, что по этому вопросу нужно обращаться в фонд социального страхования. 

#Анна Комарова#Общество
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