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Posted 21 марта 2023, 03:14

Published 21 марта 2023, 03:14

Modified 21 марта 2023, 07:37

Updated 21 марта 2023, 07:37

Красноярская фирма продавала поддельные духи на Ozon

21 марта 2023, 03:14
Фирма из Красноярска продала поддельные духи жительнице Уфы — та обратилась в Роспотребнадзор.

Как рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, женщина купила туалетную воду Lacoste в интернет-магазине Ozon, парфюм стоил 3 тысячи рублей. Продукцию продавало ООО «Фрагрансез», зарегистрированное в Красноярске.

После того, как жительница Уфы вскрыла покупку, она заподозрила, что парфюм контрафактный — флакон был неаккуратный, вода пахла совсем по-другому. 

После жалобы ведомство выяснило, что духи действительно поддельные. На торговой площадке продавца заблокировали, материалы ведомственной проверки передали в полицию.

Сейчас Роспотребнадзор готовит иск в суд для защиты прав потребителя.

#Общество
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