Красноярская фирма продавала поддельные духи на Ozon

Posted 21 марта 2023, 03:14
Published 21 марта 2023, 03:14
Modified 21 марта 2023, 07:37
Updated 21 марта 2023, 07:37
Как рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, женщина купила туалетную воду Lacoste в интернет-магазине Ozon, парфюм стоил 3 тысячи рублей. Продукцию продавало ООО «Фрагрансез», зарегистрированное в Красноярске.
После того, как жительница Уфы вскрыла покупку, она заподозрила, что парфюм контрафактный — флакон был неаккуратный, вода пахла совсем по-другому.
После жалобы ведомство выяснило, что духи действительно поддельные. На торговой площадке продавца заблокировали, материалы ведомственной проверки передали в полицию.
Сейчас Роспотребнадзор готовит иск в суд для защиты прав потребителя.