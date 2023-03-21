На «Серной программе» на Таймыре заканчивается монтаж оборудования

Posted 21 марта 2023, 06:46
Published 21 марта 2023, 06:46
Modified 24 мая 2023, 02:34
Updated 24 мая 2023, 02:34
Сейчас уже завезено и смонтировано практически все основное оборудование. Самый большой объем сосредоточен на основном участке «Серной программы» — на участке по производству серной кислоты. Всего на объекте около 700 единиц оборудования. Большую часть занимают крупные ёмкости — резервуары, башни, абсорберы и 200-тонные контактные аппараты.
К работе на площадке приступила компания «ТехИнновации», которая проведет запуск проекта.
«"ТехИнновации" специализируются на инжиниринговом сопровождении крупных промышленных объектов, в частности у подрядчика есть опыт запуска в нефтехимии и газохимии», — отметил начальник управления пусконаладочных работ проектного офиса «Серной программы» на НМЗ Павел Жигулин.
Сейчас специалисты разрабатывают методики по индивидуальным испытаниям каждой единицы технологического оборудования.
«Всего в цехах "Серной программы" на НМЗ около 900 единиц технологического оборудования, не считая вспомогательного. Каждая единица должна пройти сначала индивидуальные, а затем комплексные испытания. Финалом станет комплексный тест всей цепочки — от поступления газов на технологию до размещения в гипсохранилище конечного продукта утилизации — гипса», — рассказывает главный технолог компании-подрядчика «ТехИнновации» Дмитрий Захаров.
Комплексные испытания начнутся, когда будут готовы все системы будущего производства — инженерные и вспомогательные, вплоть до систем пожаротушения, оборотного водоснабжения, электричества, гидротранспорта.
По словам Захарова, первый газ с плавильного производства для проведения его очистки и производства серной кислоты планируется принять осенью 2023 года. В процессе этого в различных режимах пройдет комплексное испытание оборудования
После отладки стабильного технологического режима и вывода его на проектную мощность комплекс будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию.
«ТехИнновации» также займутся обучением эксплуатирующего персонала «Серной программы».