На «Серной программе» на Таймыре заканчивается монтаж оборудования

Сейчас уже завезено и смонтировано практически все основное оборудование. Самый большой объем сосредоточен на основном участке «Серной программы» — на участке по производству серной кислоты. Всего на объекте около 700 единиц оборудования. Большую часть занимают крупные ёмкости — резервуары, башни, абсорберы и 200-тонные контактные аппараты.