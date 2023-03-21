prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2023, 06:46

Published 21 марта 2023, 06:46

Modified 24 мая 2023, 02:34

Updated 24 мая 2023, 02:34

На «Серной программе» на Таймыре заканчивается монтаж оборудования

21 марта 2023, 06:46
На площадке «Серной программы» «Норникеля» на Надеждинском металлургическом заводе идет подготовка к началу опытно-промышленной эксплуатации производства.

Сейчас уже завезено и смонтировано практически все основное оборудование. Самый большой объем сосредоточен на основном участке «Серной программы» — на участке по производству серной кислоты. Всего на объекте около 700 единиц оборудования. Большую часть занимают крупные ёмкости — резервуары, башни, абсорберы и 200-тонные контактные аппараты.

К работе на площадке приступила компания «ТехИнновации», которая проведет запуск проекта.

 «"ТехИнновации" специализируются на инжиниринговом сопровождении крупных промышленных объектов, в частности у подрядчика есть опыт запуска в нефтехимии и газохимии», — отметил начальник управления пусконаладочных работ проектного офиса «Серной программы» на НМЗ Павел Жигулин.

Сейчас специалисты разрабатывают методики по индивидуальным испытаниям каждой единицы технологического оборудования.

«Всего в цехах "Серной программы" на НМЗ около 900 единиц технологического оборудования, не считая вспомогательного. Каждая единица должна пройти сначала индивидуальные, а затем комплексные испытания. Финалом станет комплексный тест всей цепочки — от поступления газов на технологию до размещения в гипсохранилище конечного продукта утилизации — гипса», — рассказывает главный технолог компании-подрядчика «ТехИнновации» Дмитрий Захаров.

Комплексные испытания начнутся, когда будут готовы все системы будущего производства — инженерные и вспомогательные, вплоть до систем пожаротушения, оборотного водоснабжения, электричества, гидротранспорта. 

По словам Захарова, первый газ с плавильного производства для проведения его очистки и производства серной кислоты планируется принять осенью 2023 года. В процессе этого в различных режимах пройдет комплексное испытание оборудования

После отладки стабильного технологического режима и вывода его на проектную мощность комплекс будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию.

«ТехИнновации» также займутся обучением эксплуатирующего персонала «Серной программы».

#Анна Комарова#Технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика