В Красноярском крае ветеринар покончил с собой после вспышки африканской чумы свиней

Чтобы не допустить распространения вируса, из поселка и округи запретили вывозить мясо и продавать на рынках, 20 марта умертвили и затем сожгли более 500 свиней с подсобных хозяйств, уничтожили 15 тонн мяса с заражённых ферм, которое поступило в магазины, детские сады и школы Каратузского района. Позже будут уничтожать и сами свинарники.