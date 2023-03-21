В Красноярском крае ветеринар покончил с собой после вспышки африканской чумы свиней

Posted 21 марта 2023, 12:11
Published 21 марта 2023, 12:11
Modified 21 марта 2023, 12:16
Updated 21 марта 2023, 12:16
Об этом пишут СМИ. В местном отделе ветеринарии журналистам подтвердили информацию. Связан ли суицид с происшествием в районе, непонятно.
Как сообщило издание «Взгляд Инфо», родные ветврача рассказали, что он вёл себя обычно, ничто в его поведении не вызывало подозрений.
15 марта ввели карантин по африканской чуме свиней в районе, Хоняк покончил с собой утром 18 числа.
Чтобы не допустить распространения вируса, из поселка и округи запретили вывозить мясо и продавать на рынках, 20 марта умертвили и затем сожгли более 500 свиней с подсобных хозяйств, уничтожили 15 тонн мяса с заражённых ферм, которое поступило в магазины, детские сады и школы Каратузского района. Позже будут уничтожать и сами свинарники.
В поселке, где зафиксирован очаг, устанавливали КПП и проверяли всех выезжающих.
Сам вирус не опасен для человека, но вызывает заболевание у свиней, от которого они погибают, и наносит ущерб сельскому хозяйству.