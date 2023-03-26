В Красноярск из Петербурга везут 6-метровую картину Сурикова — вот как это выглядит

Журналисты показали, как готовят к отправке полотно «Покорение Сибири Ермаком» — оно написано в 1895 году, имеет размер почти 3 на 6 метров и весит около 200 килограммов. Впервые его показали в том же году на выставке передвижников. Полотно хотел купить коллекционер Павел Третьяков, но приобрел император Николай II за 40 тысяч рублей (большая сумма на тот момент) и после передал музею.