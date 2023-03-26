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Posted 26 марта 2023, 09:04

Published 26 марта 2023, 09:04

Modified 13 мая 2023, 08:31

Updated 13 мая 2023, 08:31

В Красноярск из Петербурга везут 6-метровую картину Сурикова — вот как это выглядит

26 марта 2023, 09:04
В Красноярск из Русского музея в Петербурге доставят известные картины Василия Сурикова. Так решили отметить 175-летие со дня рождения художника и организовать в нашем городе и Новосибирске временную выставку.

Журналисты показали, как готовят к отправке полотно «Покорение Сибири Ермаком» — оно написано в 1895 году, имеет размер почти 3 на 6 метров и весит около 200 килограммов. Впервые его показали в том же году на выставке передвижников. Полотно хотел купить коллекционер Павел Третьяков, но приобрел император Николай II за 40 тысяч рублей (большая сумма на тот момент) и после передал музею. 

«Покорение Сибири Ермаком» впервые покинет Русский музей за 84 года.

Холст вынули из рамы и намотали на специальный вал. Специалисты говорят, что он выдержит дорогу, а перед этим пройдет акклиматизацию. 

Вместе с этим привезут еще 10 работ, включая «Взятие снежного городка». В красноярском музейном центре «Площадь Мира» сообщают, что выставка пройдет у них в конце апреля — начале мая.

Осенью 2023 года картины планируют увезти из Сибири обратно. 

#Алёна Аракчеева#Видео#Город#Культура
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