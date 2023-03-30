Житель Красноярского края убил подругу в день ее рождения

Posted 30 марта 2023, 05:00
Published 30 марта 2023, 05:00
Modified 30 марта 2023, 05:34
Updated 30 марта 2023, 05:34
Об этом рассказали в краевом следственном комитете. По версии следствия, 22 марта 38-летняя женщина отмечала свой день рождения вместе с 32-летним сожителем. Они выпивали в своей квартире, в какой-то момент женщина призналась в измене.
Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и пять раз ударил женщину в шею и спину. Она скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места убийства, но спустя несколько часов сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся.
Мужчина полностью признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ) и заключили под стражу.