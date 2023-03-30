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Posted 30 марта 2023, 05:00

Published 30 марта 2023, 05:00

Modified 30 марта 2023, 05:34

Updated 30 марта 2023, 05:34

Житель Красноярского края убил подругу в день ее рождения

30 марта 2023, 05:00
В Красноярском крае мужчина из-за ревности убил возлюбленную в день ее рождения. Это произошло в селе Суриково.

Об этом рассказали в краевом следственном комитете. По версии следствия, 22 марта 38-летняя женщина отмечала свой день рождения вместе с 32-летним сожителем. Они выпивали в своей квартире, в какой-то момент женщина призналась в измене. 

Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и пять раз ударил женщину в шею и спину. Она скончалась на месте. Обвиняемый скрылся с места убийства, но спустя несколько часов сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся. 

Мужчина полностью признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ) и заключили под стражу. 

#Кирилл Сатаров#Общество#Криминал
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