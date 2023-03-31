Грозит ли Красноярску эпидемия кори в 2023 году

Posted 31 марта 2023, 12:28
Published 31 марта 2023, 12:28
Modified 31 марта 2023, 14:03
Updated 31 марта 2023, 14:03
Корь — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек. Внештатный инфекционист краевого минздрава Елена Тихонова сказала «Проспекту Мира», что корью нельзя заразиться другими способами.
Тихонова отметила, что самый частый случай заболевания корью — завозной. Заражаются практически все непривитые люди, которые находились даже в минимальном контакте с больным. От одного человека могут заразиться до 18 человек, и большие риски имеют те, кто не имеет прививки и работает с больным, живет с ним в одном доме, едет в одном автобусе и так далее.
Так случилось и в этом году. Одним из заболевших оказался мигрант, который приехал в Красноярск из Таджикистана. Елена Тихонова пояснила «ПМ», что там много непривитых как среди детей, так и среди взрослых. Затем от этого больного заразился 51-летний красноярец, который жил с ним в одном подъезде. Мужчина не был привит и обманул специалистов, чтобы не вакцинироваться.
Корь протекает с высокой температурой до 40 °С, насморком и конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь, сначала — за ушами, на лице и шее, затем на груди и туловище, далее на руках и ногах.
По данным Роспотребнадзора, осложнения наступают у каждого 15 заболевшего корью. Могут развиться воспаления уха, пазух носа, легких, а также воспаление мозговых оболочек, которое приводит к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и другое. Бывают и случаи смерти.
Лечения против кори не существует. Единственный эффективный способ защиты — вакцинация. Каждый год в крае ставят прививки как детям, так и взрослым. Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет.
Тихонова добавила «ПМ», что эту иммунизацию можно совмещать с вакцинацией от ковида, она входит в российский календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. К нему прилагается порядок проведения прививок, где указано, что вакцины можно вводить в один день — разными шприцами и в разные участки тела.
Каждому человеку нужно иметь две документально подтвержденных прививки против кори. Наличие защитных антител против кори можно узнать, если провести анализ крови на коревые антитела (иммуноглобулины G).
Если у вас нет сведений о прививках, то можно записаться на плановую иммунизацию. Взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Прививку ставят до 35 лет, а до 55 лет — людям из групп риска, то есть врачам, коммунальщикам, работникам образовательных учреждений, социальной сферы, транспорта, торговли и вахтовикам.
После двух доз вакцины иммунитет формируется в 95 % случаев, после одного введения — в 69-81 %. Длительность иммунитета после вакцинации — не менее 20 лет, сообщает федеральный Роспотребнадзор.
Те, кто не болел корью, не прививался или сделал прививку только один раз вместо двух. Особую опасность заболевание имеет для детей до года (в этом возрасте прививки не ставят), а также для детей до пяти лет — из-за риска осложнений.
В окружении больного прививку ставят всем без ограничения возраста — не болевшим корью ранее, непривитым или привитым однократно. Прививки ставят в первые 72 часа с момента выявления больного.
Детям, не привитым против кори по возрасту или из-за противопоказаний, вводят иммуноглобулин не позднее 5-го дня с момента контакта с больным.
В Роспотребнадзоре распространение кори в 2023 году связывают с прибытием непривитых мигрантов из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых граждан России.
В Красноярском крае зафиксировали уже четыре случая. Первый — в конце февраля. Заболел 4-летний ребенок, который ездил в другой регион Сибири, где фиксировались случаи заболевания корью. Второй — в марте. Заболел ребенок, который живет в том же подъезде, что и первый заболевший, но родители тогда отказались от вакцинации своей семьи. Затем из Таджикистана прибыл заболевший мигрант, а от него заразился сосед по подъезду.
Глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что наш регион в целом защищен от кори. Охват вакцинацией детского и взрослого населения составляет больше 95 %. Помимо плановой иммунизации в 2023 году дополнительно привили около 1,5 тысячи детей.
Елена Тихонова пояснила, что эпидемия кори Красноярскому краю не грозит. Последняя вспышка кори произошла в регионе в 2015 году, тогда заболели до 20 человек, и все случаи были завозными.
В 2022 году в Красноярском крае зарегистрировали три завозных случая кори. Все они не получили дальнейшего распространения. До этого в крае единичный случай кори был зафиксирован в 2019 году.
Но всегда есть риски для непривитых. В планах вакцинировать в крае несколько тысяч человек до конца года, включая детей, взрослых и трудовых мигрантов.