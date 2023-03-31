Грозит ли Красноярску эпидемия кори в 2023 году

В Красноярском крае зафиксировали уже четыре случая. Первый — в конце февраля. Заболел 4-летний ребенок, который ездил в другой регион Сибири, где фиксировались случаи заболевания корью. Второй — в марте. Заболел ребенок, который живет в том же подъезде, что и первый заболевший, но родители тогда отказались от вакцинации своей семьи. Затем из Таджикистана прибыл заболевший мигрант, а от него заразился сосед по подъезду.