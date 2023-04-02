Филипп Киркоров похвалил ресторан Tunguska и сыграл в керлинг в Красноярске

Posted 2 апреля 2023, 08:09
Published 2 апреля 2023, 08:09
Modified 2 апреля 2023, 08:34
Updated 2 апреля 2023, 08:34
Филипп Киркоров прилетел в Красноярск, чтобы выступить 2 апреля с концертом во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Певец рассказал в своих соцсетях, что перед этим успел пообедать в ресторане Tunguska.
Киркорову подали необычный десерт в виде подснежника. Он назвал ресторан «потрясающим местом» и отметил еду шеф-повара заведения Николая Боброва.
«Тур продолжается! Завтра концерт. Но я зарядился уже сегодня. Гастрономический праздник устроил себе в Tunguska! Особенно глубокий смысл приобретает еда, когда преподносит и объясняет шеф-повар ресторана Николай Бобров! Вернусь 100%!»
После этого, вечером 1 апреля, эстрадный певец впервые в жизни сыграл в керлинг, команду ему составили олимпийские чемпионы биатлонистка Ольга Медведцева и Евгений Устюгов. После игры он оставил свои автографы на снарядах для керлинга.
«В мою жизнь неожиданным образом ворвался спорт. Сегодня я попробовал керлинг. Да. И посоревновался с олимпийскими чемпионами. Спасибо за мои эксперименты министру спорта Красноярского края Денису Петровскому за приглашение».