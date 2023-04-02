Филипп Киркоров похвалил ресторан Tunguska и сыграл в керлинг в Красноярске

Филипп Киркоров приехал в Красноярск с концертом, а перед этим пообедал в нашем ресторане Tunguska и сыграл в керлинг с олимпийскими чемпионами.

Филипп Киркоров прилетел в Красноярск, чтобы выступить 2 апреля с концертом во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Певец рассказал в своих соцсетях, что перед этим успел пообедать в ресторане Tunguska. Киркорову подали необычный десерт в виде подснежника. Он назвал ресторан «потрясающим местом» и отметил еду шеф-повара заведения Николая Боброва. «Тур продолжается! Завтра концерт. Но я зарядился уже сегодня. Гастрономический праздник устроил себе в Tunguska! Особенно глубокий смысл приобретает еда, когда преподносит и объясняет шеф-повар ресторана Николай Бобров! Вернусь 100%!» После этого, вечером 1 апреля, эстрадный певец впервые в жизни сыграл в керлинг, команду ему составили олимпийские чемпионы биатлонистка Ольга Медведцева и Евгений Устюгов. После игры он оставил свои автографы на снарядах для керлинга. «В мою жизнь неожиданным образом ворвался спорт. Сегодня я попробовал керлинг. Да. И посоревновался с олимпийскими чемпионами. Спасибо за мои эксперименты министру спорта Красноярского края Денису Петровскому за приглашение». Напомним, Филипп Киркоров заранее подготовился к поездке и созвонился с певцом из Красноярска Ваней Дмитриенко, чтобы узнать, куда ему лучше сходить перед концертом.