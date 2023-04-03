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Posted 3 апреля 2023, 08:27

Published 3 апреля 2023, 08:27

Modified 27 апреля 2023, 11:02

Updated 27 апреля 2023, 11:02

Красноярского депутата будут судить за «дискредитацию ВС РФ» — на него заявил коллега

3 апреля 2023, 08:27
Сюжет
Дискредитация ВС РФ
Депутата красноярского горсовета от КПРФ Игоря Гринёва хотят привлечь к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ за слова про Херсон.

Информация об административном производстве появилась на сайте Железнодорожного районного суда. Как рассказал «Проспекту Мира» сам Гринёв, дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ возбудили из-за его слов о «сдаче Херсона».

«Я высказался о том, что мы оставили людей, которые нам доверились. Это моя личная позиция, мнение. Донос на меня за это написали только сейчас», — рассказывает депутат.

Гринёв отказался уточнять, кто именно написал на него заявление, но отметил, что «этот депутат часто гадит исподтишка». Также он добавил, что это «укладывается в одну линию» давления на него.

«Меня хотят заставить заткнуться и напугать. Это все (жалоба на «дискредитацию») несерьезно. А вот то, что меня, кандидата медицинских наук перевели в санитары БСМП — это серьёзно, это круто, такого в стране ещё не было».
  • Конфликты между Гринёвым и другими депутатами случались и раньше. В 2022 году во время сессии горсовета депутат от «Единой России» Вячеслав Дюков предложил депутату от КПРФ «выйти на разговор». 
  • А 14 марта уже Гринёв предложил Дюкову решить выяснить отношения с помощью дзюдо-поединка.
  • В январе другого депутата горсовета Константина Сенченко оштрафовали за «дискредитацию ВС РФ» после жалобы депутата ГД Юрия Швыткина. 
  • За год в судах Красноярского края рассмотрели больше сотни дел о «дискредитации» армии и выписали более 60 штрафов. «Проспект Мира» по открытым источникам изучил постановления судов и выяснил — кого, как, на сколько и за что именно наказывают.
#Люди#Общество#Дискредитация ВС РФ
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