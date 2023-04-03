Красноярского депутата будут судить за «дискредитацию ВС РФ» — на него заявил коллега

Posted 3 апреля 2023, 08:27
Published 3 апреля 2023, 08:27
Modified 27 апреля 2023, 11:02
Updated 27 апреля 2023, 11:02
Информация об административном производстве появилась на сайте Железнодорожного районного суда. Как рассказал «Проспекту Мира» сам Гринёв, дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ возбудили из-за его слов о «сдаче Херсона».
«Я высказался о том, что мы оставили людей, которые нам доверились. Это моя личная позиция, мнение. Донос на меня за это написали только сейчас», — рассказывает депутат.
Гринёв отказался уточнять, кто именно написал на него заявление, но отметил, что «этот депутат часто гадит исподтишка». Также он добавил, что это «укладывается в одну линию» давления на него.
«Меня хотят заставить заткнуться и напугать. Это все (жалоба на «дискредитацию») несерьезно. А вот то, что меня, кандидата медицинских наук перевели в санитары БСМП — это серьёзно, это круто, такого в стране ещё не было».